Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Martes de CarnavalOlga TañónHoteles MogánSucesos en CanariasAgresión en Las Palmas de Gran Canaria
instagramlinkedin

En Directo

Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  2. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  3. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  4. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  5. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
  6. El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
  7. Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
  8. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Torres sigue sin poner fecha a la comisión para el traspaso del REF y los aeropuertos

Torres sigue sin poner fecha a la comisión para el traspaso del REF y los aeropuertos

Alianza parlamentaria para rescatar del olvido a las universidades en la Ley Canaria de la Ciencia

Alianza parlamentaria para rescatar del olvido a las universidades en la Ley Canaria de la Ciencia

Jerónimo Saavedra: un socialista que discrepaba con "respeto" y ayudó al PSOE

Jerónimo Saavedra: un socialista que discrepaba con "respeto" y ayudó al PSOE

Joaquín Gurriarán, director de DISA Renovables: "Solo la geotermia puede traer el salto de la soberanía energética"

Joaquín Gurriarán, director de DISA Renovables: "Solo la geotermia puede traer el salto de la soberanía energética"

Canarias cumple la regla de gasto para Bruselas pero no para Madrid

Canarias cumple la regla de gasto para Bruselas pero no para Madrid

Sobres rojos y casa limpia para arrancar con buen pie: así celebra el Año Nuevo la comunidad china de Canarias

Sobres rojos y casa limpia para arrancar con buen pie: así celebra el Año Nuevo la comunidad china de Canarias

Los médicos de Canarias, en huelga: cómo afecta a los pacientes, reivindicaciones y servicios mínimos

Los médicos de Canarias, en huelga: cómo afecta a los pacientes, reivindicaciones y servicios mínimos
Tracking Pixel Contents