La Aemet anuncia que la calima en Canarias pierde intensidad, pero podría reaparecer el jueves

El polvo sahariano va a menos desde el martes gracias al giro del viento, pero la situación anticiclónica podría favorecer una nueva entrada ligera.

Predicción tiempo 16 - 22 de febrero de 2026

Aemet Canarias/FOTO: Windy.com

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La calima significativa que afecta este 16 de febrero a Canarias, con visibilidades reducidas hasta 3.000 metros, comenzará a remitir desde este martes, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Los avisos por reducción de visibilidad se retiran, aunque el polvo en suspensión seguirá presente de forma más ligera durante la jornada, sobre todo en la provincia occidental. La mejoría será progresiva entre martes y miércoles por el giro del viento a nordeste.

No obstante, la configuración anticiclónica podría favorecer una nueva entrada ligera de calima entre miércoles y jueves. La previsión apunta a una retirada más clara a partir del viernes.

Se esperan cielos poco nubosos en general, con nubes bajas matinales en el norte de Gran Canaria y en las islas orientales. Las temperaturas apenas cambiarán, con ligeros descensos de máximas en vertientes norte. Viento del nordeste con intervalos fuertes en zonas expuestas y aumento del oleaje por la noche.

LANZAROTE — Jornada estable

Poco nuboso con nubes bajas al amanecer. Máximas ligeramente más bajas en el interior. Viento del noreste en aumento.

Arrecife: 16 / 22 °C

FUERTEVENTURA — Cielos despejados

Intervalos de nubes bajas por la mañana. Descenso ligero de máximas en la mitad norte. Viento del noreste arreciando.

Puerto del Rosario: 16 / 22 °C

Lanzarote Webcam

GRAN CANARIA — Nubes en el norte

Intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Bajan ligeramente las máximas en el norte. Viento fuerte en vertientes expuestas.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22 °C

TENERIFE — Calima ligera en retirada

Poco nuboso con nubes bajas en el noreste. Ligero descenso térmico en costas del norte. Viento del noreste con rachas fuertes.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 25 °C

LA GOMERA — Estabilidad general

Nubes bajas en el norte. Calima ligera remitiendo. Viento del noreste con intervalos fuertes.

San Sebastián de la Gomera: 18 / 25 °C

LA PALMA — Mejora progresiva

Nubes bajas en el noreste. Ligero descenso de máximas en el este. Viento del noreste con rachas fuertes.

Santa Cruz de la Palma: 17 / 22 °C

EL HIERRO — Ambiente estable

Intervalos de nubes bajas en el noreste. Descenso ligero de máximas en el norte. Viento del noreeste con intervalos fuertes.

Valverde: 13 / 19 °C

