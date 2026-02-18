Binter y Foresta se unen para reforestar zonas afectadas por incendios en Canarias

La Fundación Foresta y la compañía aérea Binter han renovado su acuerdo de colaboración en el marco de una importante iniciativa para recuperar las zonas forestales afectadas por los incendios en Gran Canaria (2019) y Tenerife (2023). Este acuerdo, renovado en noviembre de 2025, busca recuperar y preservar los bosques autóctonos de Canarias, contribuyendo al esfuerzo regional por mitigar los efectos de los incendios forestales y promover la sostenibilidad ambiental en el Archipiélago.

En esta jornada de reforestación, más de 80 voluntarios se unieron al esfuerzo, participando activamente en la plantación de 60 árboles autóctonos en las zonas afectadas. Los árboles plantados incluyen especies fundamentales para la biodiversidad de las Islas como madroños, acebiños, barbusanos y viñatigos, todos ellos esenciales para el ecosistema canario. Los voluntarios no solo se encargaron de la plantación, sino que también instalaron protectores para los árboles y realizaron un riego con un total de 1.200 litros de agua, ayudando a garantizar su supervivencia.

Además de la acción práctica, los participantes recibieron charlas de concienciación y formación sobre la biodiversidad y los ecosistemas locales, lo que permitió a los asistentes no solo colaborar, sino también aprender sobre la importancia de la conservación de los bosques en Canarias.

Un compromiso con el medio ambiente y la comunidad

Miguel Ángel Suárez, director Comercial, de Marketing y Comunicación de Binter, resaltó la relevancia de este tipo de iniciativas, destacando que, además de contribuir a la recuperación de la naturaleza, estas jornadas fomentan la convivencia y el fortalecimiento de los lazos entre los equipos de trabajo de la empresa. Según Suárez, la reforestación no solo es beneficiosa para el medio ambiente, sino que también ofrece la oportunidad de generar un vínculo más estrecho entre los empleados, alejados de su rutina diaria.

Por su parte, Alicia Rodríguez, directora de la Fundación Foresta, subrayó la importancia de las iniciativas sociales y ambientales que permiten a la sociedad adquirir un mayor conocimiento del medio natural. Rodríguez también destacó la colaboración de entidades como Herederos de José Samsó, que cedieron el terreno en Gran Canaria, y de las instituciones públicas como el Cabildo de Tenerife y la Oficina de Voluntariado, que facilitaron el desarrollo de la actividad.

Reforestación de Binter y Fundación Foresta en Tenerife / La Provincia

El compromiso de Binter con la sostenibilidad

La iniciativa de reforestación se enmarca dentro de la renovación del acuerdo entre Binter y Foresta, con un fuerte enfoque en la preservación de los bosques canarios. Para Binter, esta acción es parte de su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. La compañía, además de colaborar en estas actividades de reforestación, continuará desarrollando campañas de sensibilización sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales de Canarias.

Esta acción se alinea con uno de los pilares fundamentales de Binter: la promoción de un mundo más sostenible. La colaboración con la Fundación Foresta refuerza aún más el papel de la empresa en la conservación de la naturaleza y en la sensibilización sobre la importancia de proteger los ecosistemas locales.

Voluntarios de Binter reforestan una zona dañada por los incendios en Tenerife / La Provincia

Sobre la Fundación Foresta

Foresta es una fundación privada sin ánimo de lucro que lleva trabajando desde 1998 en la restauración ambiental de las Islas Canarias. Con un enfoque en la recuperación de masas forestales autóctonas, la fundación realiza tareas de reforestación, mantenimiento de las plantaciones y gestión de recursos naturales. A través de sus proyectos, Foresta involucra a la sociedad civil, incluidas administraciones públicas, empresas privadas, escuelas y voluntarios, con el objetivo de preservar y mejorar los ecosistemas de las islas.

Este tipo de acciones son fundamentales para preservar la biodiversidad de las Islas Canarias, un territorio con una flora única y un ecosistema frágil. La implicación de empresas como Binter es crucial para avanzar hacia una Canarias más verde, sostenible y concienciada con los retos ambientales.