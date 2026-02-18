Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.AiramEstafa agencia de viajesCalima CanariasTeideConde de la Vega GrandeCementerios LPGC
instagramlinkedin

La DGT mueve ficha y pone el foco en los conductores canarios que viajan solos: la alternativa para ahorrar y reducir emisiones

La DGT insiste a los ciudadanos sobre las ventajas de compartir coche

La DGT insiste a los ciudadanos sobre las ventajas de compartir coche

La DGT insiste a los ciudadanos sobre las ventajas de compartir coche / NEOMotor

Helena Ros

Helena Ros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a poner el foco en la forma De desplazarse en España. A través de sus redes sociales, el organismo ha recordado a los conductores las ventajas de compartir coche frente a viajar solo y como esta práctica conocida como carpooling ayuda a reducir los atascos, las emisiones y los gastos de tener un vehículo.

"¿Ir solo? Pfff… aburrido. ¿Ir acompañado? Mucho mejor. Compartes gasolina, te ahorras pasta, y encima quitas coches de en medio. Vamos, que compartir coche no es de pringaos…es de listos.", asegura la DGT. Con este mensaje buscan conciencia a los conductores para que compartan coche y reducir así los atascos y las emisiones que se generan, especialmente en las grandes ciudades a horas punta.

¿En que consiste el carpooling?

El carpooling consiste en compartir coche. Con esta práctica el propietario del vehículo ofrece las plazas libres a personas que vayan a realizar el mismo trayecto a la misma hora. Dirigido tanto a universitarios, como trabajadores o viajeros, para que entre el conductor y los interesados compartan los gastos del trayecto.

Plataforma como BlaBlaCar o Amovens ponen en contacto a conductores y pasajeros interesados, donde ambas partes acuerdan horario, punto de encuentro precio para viajar en un mismo coche. Además, estas aplicaciones cuentan con red de mensajería propia y valoraciones con el objetivo de ofrecer la máxima seguridad a los usuarios.

Compartir coche ayuda a reducir la contaminación y los atascos, ya que contra menos coches circulen por una vía, menor serán los atascos y, por lo tanto, más segura y eficaz será la conducción por las ciudades.

Ventajas de compartir coche

Compartir coche tiene ventajas tanto para el conductor y los usuarios interesados como para el medio ambiente. Con lo que pagan los pasajeros, el conductor puede repartir gastos y tener compañía durante el trayecto. El pasajero obtiene una alternativa más economía y rápida a otros medios y transporte. Y el medio ambiente se ve beneficiado porque se reduce el número de vehículos y la circulación se ve más liberada.

Noticias relacionadas y más

Además, no todos los ciudadanos tiene coche o pueden permitírselo, por ello, la DGT insiste en la comodidad de utilizar carpooling.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  2. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  3. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  4. Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
  5. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
  6. El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
  7. El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
  8. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones

La DGT mueve ficha y pone el foco en los conductores canarios que viajan solos: la alternativa para ahorrar y reducir emisiones

La DGT mueve ficha y pone el foco en los conductores canarios que viajan solos: la alternativa para ahorrar y reducir emisiones

Un tribunal de Dublín multa con 15.000 euros a un pasajero "conflictivo" de Ryanair que volaba a Canarias

Un tribunal de Dublín multa con 15.000 euros a un pasajero "conflictivo" de Ryanair que volaba a Canarias

Jacob Lorenzo emociona a Canarias junto a su hijo disfrazado de hada en el Carnaval de Tenerife

Jacob Lorenzo emociona a Canarias junto a su hijo disfrazado de hada en el Carnaval de Tenerife

Binter y Foresta se unen para reforestar zonas afectadas por incendios en Canarias

Binter y Foresta se unen para reforestar zonas afectadas por incendios en Canarias

La nueva subida sitúa el SMI en el 70% del salario medio en Canarias

La nueva subida sitúa el SMI en el 70% del salario medio en Canarias

El ‘antisanchismo’ de Canarias se resigna con vegetar en la clandestinidad

El ‘antisanchismo’ de Canarias se resigna con vegetar en la clandestinidad

Las defunciones crecieron un 5,9% en Canarias en 2025

Las defunciones crecieron un 5,9% en Canarias en 2025

Multas de hasta 600.000 euros por usar pirotecnia en Carnaval: la Guardia Civil avisa a los canarios

Multas de hasta 600.000 euros por usar pirotecnia en Carnaval: la Guardia Civil avisa a los canarios
Tracking Pixel Contents