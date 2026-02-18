La DGT mueve ficha y pone el foco en los conductores canarios que viajan solos: la alternativa para ahorrar y reducir emisiones
La DGT insiste a los ciudadanos sobre las ventajas de compartir coche
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a poner el foco en la forma De desplazarse en España. A través de sus redes sociales, el organismo ha recordado a los conductores las ventajas de compartir coche frente a viajar solo y como esta práctica conocida como carpooling ayuda a reducir los atascos, las emisiones y los gastos de tener un vehículo.
"¿Ir solo? Pfff… aburrido. ¿Ir acompañado? Mucho mejor. Compartes gasolina, te ahorras pasta, y encima quitas coches de en medio. Vamos, que compartir coche no es de pringaos…es de listos.", asegura la DGT. Con este mensaje buscan conciencia a los conductores para que compartan coche y reducir así los atascos y las emisiones que se generan, especialmente en las grandes ciudades a horas punta.
¿En que consiste el carpooling?
El carpooling consiste en compartir coche. Con esta práctica el propietario del vehículo ofrece las plazas libres a personas que vayan a realizar el mismo trayecto a la misma hora. Dirigido tanto a universitarios, como trabajadores o viajeros, para que entre el conductor y los interesados compartan los gastos del trayecto.
Plataforma como BlaBlaCar o Amovens ponen en contacto a conductores y pasajeros interesados, donde ambas partes acuerdan horario, punto de encuentro precio para viajar en un mismo coche. Además, estas aplicaciones cuentan con red de mensajería propia y valoraciones con el objetivo de ofrecer la máxima seguridad a los usuarios.
Compartir coche ayuda a reducir la contaminación y los atascos, ya que contra menos coches circulen por una vía, menor serán los atascos y, por lo tanto, más segura y eficaz será la conducción por las ciudades.
Ventajas de compartir coche
Compartir coche tiene ventajas tanto para el conductor y los usuarios interesados como para el medio ambiente. Con lo que pagan los pasajeros, el conductor puede repartir gastos y tener compañía durante el trayecto. El pasajero obtiene una alternativa más economía y rápida a otros medios y transporte. Y el medio ambiente se ve beneficiado porque se reduce el número de vehículos y la circulación se ve más liberada.
Además, no todos los ciudadanos tiene coche o pueden permitírselo, por ello, la DGT insiste en la comodidad de utilizar carpooling.
