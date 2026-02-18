Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.AiramEstafa agencia de viajesCalima CanariasTeideConde de la Vega GrandeCementerios LPGC
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  2. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  3. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  4. Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
  5. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
  6. El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
  7. El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
  8. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones

Las defunciones crecieron un 5,9% en Canarias en 2025

Las defunciones crecieron un 5,9% en Canarias en 2025

Multas de hasta 600.000 euros por usar pirotecnia en Carnaval: la Guardia Civil avisa a los canarios

Multas de hasta 600.000 euros por usar pirotecnia en Carnaval: la Guardia Civil avisa a los canarios

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

¿Derivará la actividad del Teide en una erupción? Cinco preguntas y respuestas para entender la actividad sísmica de Tenerife

¿Derivará la actividad del Teide en una erupción? Cinco preguntas y respuestas para entender la actividad sísmica de Tenerife

La calima remite en Canarias hasta el Sábado de Piñata

La calima remite en Canarias hasta el Sábado de Piñata

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

La Aemet anuncia que la calima en Canarias pierde intensidad, pero podría reaparecer el jueves

La Aemet anuncia que la calima en Canarias pierde intensidad, pero podría reaparecer el jueves

La nueva subida sitúa el SMI en el 70% del salario medio en Canarias

La nueva subida sitúa el SMI en el 70% del salario medio en Canarias
Tracking Pixel Contents