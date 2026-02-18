Las salas de espera, el espejo de la huelga médica en los hospitales
Pacientes que apoyan la protesta, citas que se mantienen y muchos profesionales ausentes dibujan una jornada sin colapso, pero marcada por la tensión laboral y la resignación en hospitales públicos
Las salas de espera del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín fueron esta mañana el termómetro más visible de la huelga médica. En el área de consultas, decenas de pacientes aguardaban su turno con la incertidumbre de saber si serían atendidos o si su cita quedaría aplazada por la protesta. En Urgencias, el ambiente oscilaba por momentos entre la calma y los picos de afluencia, sin incidencias destacables, pero con una percepción compartida por los pacientes de que la huelga se notaba, aunque no en forma de colapso.
En la zona de Urgencias, María del Mar Méndez y Naiara Fernández explicaban que su experiencia había sido positiva pese al contexto. «Me atendieron estupendamente por una placa y bastante rápido, antes de la hora porque en ese momento no había nadie. Sabíamos de la huelga pero no la hemos notado», relataba Méndez, que añadía su respaldo a la protesta: «Personalmente, apoyo la huelga». Además, señalaba que, de momento, su próxima cita seguía programada para pasado mañana, a la espera de posibles avisos si continúan las movilizaciones.
Comprensión de los pacientes
Ese apoyo se repetía entre quienes acudían a consultas externas. Susa Medina se encontraba acompañada por su hija mientras su marido acudía a una cita médica. «Yo estoy muy de acuerdo con la manifestación, aquí hay unos cardiólogos maravillosos que han tratado a mi marido y comprendo que se manifiesten por sus derechos y deseo que se les haga caso», afirmaba. Medina relataba el historial médico de su marido y destacaba que, pese a la huelga, «le han atendido súper rápido y a la hora a la que tenía su cita programada», tras haber esperado «un mes y pico» para poder acceder a esa consulta.
No todos los pacientes habían tenido la misma experiencia. En las consultas, las esperas se alargaban y la información llegaba, en muchos casos, ya en el propio hospital. Ana María Espino, que acudía con su marido, explicaba que llevaban «como hora y media» esperando. «Estábamos informados de la huelga, en principio parece que nos atienden, pero estamos esperando», relataba. Aun así, defendía el derecho a la protesta: «La huelga nos parece genial, es un poquito molesta para las esperas o si te atienden o no, pero la realidad es que es la única forma que tiene el trabajador de reivindicar sus derechos».
Avisos previos
Espino apuntaba además a la posición incómoda del paciente, consciente de que la huelga implica molestias: «Salimos perjudicados, pero entendemos que lo que ellos buscan es que estemos aquí para encontrarnos con el problema». Una percepción similar compartía Ana Goretti, frente a la sala 4 de Neumología, donde había escuchado en varias ocasiones que «la doctora no vino porque está manifestándose». Sin embargo, su suerte era otra: «A mí de momento me atenderán, no sé si con mi doctor u otro que esté cubriendo los mínimos».
La falta de aviso previo fue otro de los elementos más repetidos. Ángela González aseguraba que se enteró de la huelga al llegar al hospital. «Tenía cita para que me pusieran gotas en los ojos y me avisaron aquí de que mi doctora estaba en huelga», explicaba, mientras esperaba saber si sería atendida por otro facultativo. Enrique Fernández, también en consultas, relataba una situación parecida: «Sabía de la huelga pero, como no he recibido ninguna notificación de cambio de fecha, he dado por hecho que me pasarían».
Fernández, con sanitarios en su familia, mostraba una de las reflexiones más contundentes del día: «Me parece fenomenal que salgan a la calle y reivindiquen sus derechos». Y añadía una advertencia sobre el impacto del agotamiento: «El cansancio puede jugar malas pasadas y tener muchísimas consecuencias. Ellos merecen poder trabajar con entereza y nosotros ser tratados por un profesional que tiene energía». Una conclusión que resume el clima que se respiraba en el hospital, marcado por la comprensión hacia la protesta, la resignación ante las esperas y la sensación de que el conflicto sanitario se cuela sin quererlo en la vida cotidiana de los pacientes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
- El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
- Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos