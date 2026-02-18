Madrid rinde homenaje a Lucía Jiménez, referente en la defensa de las víctimas del terrorismo en Canarias

Madrid acogió un solemne acto In Memoriam en recuerdo de Lucía Jiménez González, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), fallecida el pasado 20 de diciembre en Málaga. El homenaje fue organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo, entidad de la que forma parte la asociación canaria y que trabaja en coordinación con instituciones públicas para la defensa de la memoria y la dignidad de quienes han sufrido la violencia terrorista.

El acto reunió a representantes institucionales, asociaciones de víctimas de todo el país y familiares de la dirigente canaria, en un ambiente marcado por la emoción, el respeto y el reconocimiento a una trayectoria que dejó huella tanto en Canarias como en el ámbito nacional.

Lucía Jiménez fue durante más de dos décadas una de las voces más firmes en la reivindicación de los derechos de las víctimas del terrorismo en el Archipiélago. Licenciada en Periodismo, Comunicación y Filosofía y Letras por la Universidad de La Laguna, desarrolló una carrera vinculada a la comunicación y la docencia universitaria, siempre con la convicción de que la verdad y la dignidad son pilares irrenunciables.

Su compromiso no fue abstracto ni teórico. Estuvo profundamente marcado por una herida personal: su padre fue una de las 281 víctimas de los atentados perpetrados por el Frente Polisario en el contexto del Sáhara Occidental. Resultó gravemente herido en 1976 en las minas de fosfatos de Bucraa y falleció años después a consecuencia de aquellas heridas.

Aquella experiencia transformó su vida. Lejos de replegarse en el dolor, decidió convertirlo en motor de acción colectiva. Desde 2004 presidió Acavite, consolidándola como un espacio de apoyo, memoria y reivindicación para víctimas directas, huérfanos y familiares que durante décadas se sintieron olvidados.

Un homenaje institucional en Madrid

El acto fue conducido por la directora-gerente de la Fundación, María Zarauz Palma, y contó con intervenciones de destacadas autoridades y representantes del movimiento asociativo.

El presidente de la Fundación, Juan Benito Valenciano, subrayó que Lucía “fue y seguirá siendo un ejemplo de fuerza y compromiso”, destacando su papel en la visibilización de las víctimas canarias, especialmente aquellas afectadas por los ataques del Frente Polisario, cuyo reconocimiento institucional tardó años en llegar.

Por su parte, la directora general de la Oficina de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija Noguerales, puso el acento en la dimensión humana de su labor. Reconoció el esfuerzo de quienes, como Lucía, no solo afrontan su propio dolor, sino que dedican su vida a acompañar a otros afectados. “¿Quién cuida al cuidador?”, planteó durante su intervención, destacando la generosidad de quienes lideran asociaciones de víctimas tras haber sufrido en primera persona las consecuencias del terrorismo.

También intervino José Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Regionales de Víctimas del Terrorismo y de la Asociación de Víctimas Catalanas de Organizaciones Terroristas, quien definió a la dirigente canaria como “una voz incansable con la memoria y la dignidad”. Recordó que su formación periodística fue una herramienta clave para dar visibilidad pública a historias que durante demasiado tiempo permanecieron en silencio.

El homenaje contó con la asistencia de representantes del Ministerio del Interior, del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y de distintas asociaciones y fundaciones de víctimas de todo el país.

Desde la familia, su hermana Virginia Jiménez tomó la palabra para agradecer el respaldo recibido y destacar la dimensión personal y profesional de Lucía. Recordó que fue fundadora y presidenta de Acavite, alzando la voz por quienes sufrían el silencio derivado de la lejanía geográfica y del desinterés institucional durante años.

En su intervención, también se agradeció el gesto de condolencia de la Casa de Su Majestad el Rey, cuyos titulares, el rey Felipe VI y la reina Letizia, remitieron un telegrama a la familia en señal de apoyo y solidaridad.

Noticias relacionadas

El acto incluyó un minuto de silencio y una pieza musical interpretada por la Orquesta de RTVE, en un entorno facilitado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.