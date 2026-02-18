Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los médicos abren la puerta a la negociación de sus condiciones laborales sin un estatuto marco propio

Entre sus principales reivindicaciones destaca la regularización de la jornada de guardias y la convocatoria de un proceso selectivo anual y por méritos

Andrés Gutiérrez

Clara Santamaría

Los médicos podrían prescindir de un estatuto marco propio para sentarse a negociar con el Ministerio de Sanidad. Pero eso solo ocurrirá si sus reivindicaciones quedan recogidas en la norma que la cartera de Mónica García ya ha pactado con el resto de sindicatos de otras categorías laborales.

Así lo dio a conocer esta mañana el Secretario General de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en Canarias, Levy Cabrera, durante el tercer día de protesta en Canarias de la huelga nacional en contra de la reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. "Sería una cuestión a negociar entre el comité de huelga, pero no es imprescindible el estatuto propio y podría ser secundario si todo lo que reivindicamos se recoge dentro de la norma que propone la ministra", señaló.

No obstante, insiste en que otras regiones de Europa sí cuentan con una norma específica. "El National Health Service, el sistema sanitario de Inglaterra que inspiró a España para la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS), sí contempla una norma propia para los especialistas que lo negocian con los colegios médicos del país", explica.

Huelga de médicos en la puerta de la Delegación del Gobierno. / Andrés Cruz

Principales reivindicaciones

Entre las principales reivindicaciones de los facultativos se encuentra la categorización profesional acorde a la formación, la regularización de la jornada laboral y de guardias —para que se retribuyan por encima de la hora ordinaria y computen para la jubilación— y la convocatoria anual de un proceso selectivo y por méritos. El sindicato también reclama la regularización de las guardias localizadas, la movilidad forzosa por necesidades del servicio y las listas de incidencia obligatoria para los especialistas.

La concentración forma parte de una huelga de alcance estatal promovida por varias organizaciones médicas que rechazan el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y otros sindicatos para modificar el marco laboral del personal sanitario. Los facultativos llevan más de un año reclamando un estatuto propio que reconozca las particularidades de su formación, responsabilidad y condiciones de trabajo. Pero ahora la creación de una norma propia podría pasar a un segundo plano.

Postura del Ministerio

De hecho, el Ministerio de Sanidad ya había señalado en varias ocasiones que era una proposición inviable e innecesaria. La institución considera que lo más adecuado para mantener la cohesión del sistema sanitario es un Estatuto común para todos los profesionales del SNS e insiste en que en el ámbito de la función pública tampoco existen convenios colectivos específicos.

