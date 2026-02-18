Multa de hasta 1.500 euros por realizar este cambio necesario para el motor en la calle: La Guardia Civil avisa a los conductores canarios

Los vehículos necesitan un mantenimiento para que puedan circular con seguridad y sin poner en riesgo la vida del conductor y la del resto de usuarios de la vía. Cambiar el aceite forma parte del cuidado, pero hacerlo de manera incorrecta puede salir muy caro a los propietarios.

La Guardia Civil a través de su cuenta oficial en X alertó a los conductores sobre el cambio de aceite del coche en la calle. "Es sancionable, una salvajada medioambiental y una guarrada monumental". Además, animan a denunciar este tipo de actitudes que perjudican a los ciudadanos y al medio ambiente.

Multas de hasta 1.500 euros

El artículo 4 del Reglamento General de Circulación alerta sobre las actividades que afectan a la seguridad de la circulación, más concretamente el 4.2 recoge que "se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones, o producir en ella o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar".

Sustituir el aceite del coche en la calle no solo es un riesgo para la seguridad de los conductores, sino también para los peatones, ya que puede provocar accidentes por las manchas deslizantes que quedan en la calzada, sino que también es perjudicial para el medio ambiente. Por ello, los conductores que comenten esta infracción se enfrenta a multas entre 1.000 y 1.500 euros, dependiendo la ordenanza municipal.

¿Cuándo caduca el aceite del coche? / neomotor

¿Por qué el aceite del motor es importante?

Más allá de donde cambiarlo y qué hacer con el aceite, este no es un simple líquido para el vehículo, sino una parte fundamental. Este producto es esencial para el funcionamiento correcto del coche.

Crea una protección entre las piezas móviles del motor, reduciendo al fricción y el desgaste gracias a la lubricación que aporta. También ayuda a eliminar el calor generado por la combustión, evitando así sobrecalentamientos en el vehículo.

Por otro lado, ayuda a la limpieza manteniendo los residuos y las partículas que posteriormente quedan en el filtro. Mejora la compresión al contribuir al sellado entre los segmentos del pistón y las paredes del cilindro. Y forma una barrera que evita la oxidación de las piezas metálicas.

¿Qué deben hacer los conductores con el aceite?

Esta prohibido tirar el aceite usado a la basura, este debe recogerse en un recipiente adecuado y llevarse a un punto limpio o centro de reciclaje. Si el cambio se realiza en un taller, los mecánicos se encargan de gestionar los residuos. Por lo tanto, si desconoces como realizar el cambio de aceite o donde deshacerte del usado, acude directamente a un taller a que un profesional realice una revisión completa del vehículo y el conductor se asegure de circular con total seguridad.

La Guardia Civil insiste en la responsabilidad de los conductores para accidentes y sanciones económicas elevadas.