Multas de hasta 600.000 euros por usar pirotecnia en Carnaval: la Guardia Civil avisa a los canarios

El uso de artículos pirotécnicos se dispara y durante el Carnaval, por ello, las autoridades recuerdan que su uso indebido puede acarrear sanciones y graves riesgos para la seguridad ciudadana.

La pirotecnia durante cualquier celebración, en este caso Carnaval, no solo está sujeto a la normativa estatal, sino también puede estar prohibido a nivel municipal. Esto se debe a que muchos ayuntamientos cuentan con ordenanzas propios que restringen o prohíben su uso, por lo que se recomienda conocer la normativa local.

Qué dice la ley

En España, la pirotecnia está regulada por una doble vía legal. Por un lado, la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana que "aborda las obligaciones de registro documental o de adopción de medidas de seguridad por las personas físicas o jurídicas que realicen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, o el control administrativo sobre armas y explosivos, entre otras". Por otro lado, Real Decreto 989/2015, que aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería cuyo objetivo es garantizar la seguridad ciudadana, reducir riesgos y proteger a los consumidores. Para ello, el reglamento fija unos límites de venta y almacenamiento.

Artículos de pirotecnia / Andrés Cruz. LPR

Venta regulada

Las autoridades advierten que se deben miran las etiquetas de los artículos pirotécnicos. En ellas, se debe buscar la información básica como el marcado C, la categoría y las instrucciones de uso. Dentro de las categorías, se distinguen hasta cuatro tipos:

F1: a partir de 12 años

a partir de 12 años F2: a partir de 16 años.

a partir de 16 años. F3: a partir de 18 años.

a partir de 18 años. F4: esta categoría por su potencia y dificultad en el uso, está restringida solo a profesionales.

"El uso de artificios pirotécnicos en menores de edad, debe ir siempre acompañado de un adulto", recuerda la Guardia Civil.

Además, la normativa prohíbe vender pirotecnia a personas bajo los efectos de alcohol o las drogas y también impide la venta ambulante en mercadillos. Los establecimientos no pueden superar el límite permitido de material explosivo (150 kilos). Y deben cumplir con las medidas de seguridad exigidas, el número máximo de clientes que pueden estar a la vez y los sistemas de alarma y de extinción de incendios.

Multas de hasta 600.000 euros

El mal uso, la venta ilegal o el almacenamiento irregular de pirotecnia está castigado con multas. Las infracciones consideradas leves se castigarán con sanciones de 100 a 600 euros, las graves con multas de 601 a 30.000 euros. Mientras que las muy graves se enfrentan a una multas de 30.001 a 600.000 euros. Las autoridades avisan a todos los ciudadanos que han intensificado los controles durante estas fechas.

La Guardia Civil pide a los ciudadanos que utilicen la pirotecnia con sentido común para evitar sustos durante el Carnaval.