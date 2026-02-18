La natalidad desciende un 27% en diez años en Canarias: de 44 bebés al día a 32

La demografía de Canarias arrastra en la natalidad su mayor desajuste poblacional, incapaz de avanzar al mismo compás que el conjunto de España. Mientras el país registra un leve crecimiento de la natalidad cercano al 1% —un repunte de 321.164 bebés que aún resulta insuficiente para revertir la tendencia de años en caída—, en las Islas esta recuperación resulta todavía más débil. Según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias solo registró 11.672 nacimientos en el último año, lo que suponen apenas 32 diarios, un 0,2% menos respecto a 2024 y una caída del 27,7% con respecto a hace una década.

Pese a este ligero incremento, la cifra sigue muy lejos de los niveles previos a la crisis demográfica de 2008 y no logra compensar el aumento de las defunciones en el último año, que crecieron en las Islas un 5,9 %, lo que supone 18.709 fallecimientos, según el INE. En Canarias el balance más básico, el que mide los nacimientos frente a las muertes, denominado «saldo vegetativo», se mantiene en negativo.

Por provincias

El Archipiélago mira hacia el futuro a través de sus recién nacidos, pero no todos los puntos de su mapa crecen al mismo ritmo. La provincia de Las Palmas registró un mayor dinamismo en nacimientos, con un total de 6.268 bebés nacidos en 2025. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife contabilizó 5.404 nuevos alumbramientos durante el pasado ejercicio, quedándose por detrás de la provincia oriental, aunque el INE incide en que estos datos tienen un carácter marcadamente provisional y pueden sufrir variaciones durante los próximos meses.

Los mayores aumentos en defunciones respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y en Canarias (5,9%). Sin embargo, aumentaron en mayor medida las muertes entre las personas de 80 a 84 años (el 6%) y el mayor aumento de la tabla se observó en los varones de 5 a 29 años (6,6%).

Defunciones

Sin embargo, el repunte de la natalidad en España no logra compensar el aumento de fallecimientos. En total, se registraron 446.982 defunciones, lo que supone un incremento del 2,5 % respecto al año anterior. La consecuencia es un saldo vegetativo negativo también a niven nacional, lo que evidencia que, pese a que nacen más niños, la población se sigue reduciendo de forma natural.

Según los resultados publicados por el INE, las comunidades con más neonatos fueron Comunidad de Madrid (3,3%) y País Vasco (3%). Y los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1%) y Ceuta (-6,6%), y Baleares (-2,6%). Por otro lado, las familias cada vez renuncian más a tener hijos, u optan por atrasar la decisión unos años. Respecto al retraso en la edad de maternidad en España, mientras que en 2015 el 7,8 % de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4 %, en términos relativos. En octubre (28.711) y septiembre (28.256) hubo más nacimientos, mientras que los meses con menos fueron febrero (24.316) y junio (25.804).

Pero, ¿cómo se sostiene el saldo poblacional canario? La respuesta es que el Archipiélago mantiene un crecimiento poblacional por el empuje migratorio. En 2025 ganó 13.868 extranjeros se incorporaron a la ciudadanía residente.