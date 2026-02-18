Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más información, menos precio: LA PROVINCIA ofrece suscripción anual con más del 25% de descuento, acceso ilimitado y ventajas exclusivas

Hasta el 27 de febrero de 2026, los lectores pueden suscribirse a LA PROVINCIA y disfrutar de una experiencia informativa completa, con acceso a reportajes y análisis sin barreras por solo 36€ al año (3€ al mes)

Lo mejor empieza hoy: descubre la suscripción más irresistible de LA PROVINCIA. / LA PROVINCIA

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Desde hoy y hasta el 27 de febrero de 2026, LA PROVINCIA ha activado una potente campaña de suscripción dirigida a nuevos usuarios, con un descuento superior al 25% sobre su tarifa habitual. Una oportunidad única para formar parte de su comunidad digital y acceder, durante todo un año, a información rigurosa, cercana y de calidad por 36 € anuales, lo que equivale a apenas 3 € al mes durante doce meses.

Esta cifra supone una diferencia notable respecto al precio original, fijado en 49,99 € al año, consolidando la promoción como una de las más atractivas del momento para quienes desean estar permanentemente informados de todo lo que ocurre en Canarias… sin pagar de más.

Gracias a esta iniciativa, los momentos previos al ajetreo laboral o las pausas del día se convierten en espacios de información tranquila y fiable, con acceso a los temas más relevantes de nuestras islas y al análisis que ayuda a comprender la actualidad desde una perspectiva cercana.

Una experiencia digital completa

La suscripción incluye:

Acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y análisis, sin barreras ni interrupciones.

Newsletters especiales exclusivas para suscriptores, con contenidos seleccionados y miradas que no encontrarás en ningún otro lugar.

Nuevos pasatiempos, para informarte, entretenerte y desconectar cada día.

Una app más premium, diseñada para que leer LA PROVINCIA sea más cómoda, rápida y personalizada.

Acceso al Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos especiales y múltiples ventajas pensadas para premiar tu fidelidad.

Además, la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que aporta flexibilidad y tranquilidad al usuario.

Un vínculo más fuerte con la comunidad

Con esta acción, LA PROVINCIA refuerza su compromiso con la comunidad lectora y consolida su apuesta por un modelo digital sólido en un entorno donde las pantallas dominan el día a día. En una sociedad que avanza a gran velocidad, el periódico invita a detenerse, informarse con criterio y reconectar con la realidad a través de un periodismo responsable. Porque estar bien informado no debería ser un lujo, sino un hábito.

👩🏻‍🏫 📰Lo mejor empieza cuando te suscribes. Y este es el momento perfecto para empezar con una buena lectura, dónde y cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC.

Súper oferta por tiempo limitado

Con toda promoción, esta también tiene fecha de caducidad: solo estará disponible hasta el 27 de febrero. Tras finalizar el periodo promocional, la suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente.

Se trata, sin duda, de la ocasión ideal para descubrir todo lo que ofrece LA PROVINCIA y disfrutar de un año completo de información por un precio irrepetible.

👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y accede a periodismo de confianza durante el tiempo que desees.

