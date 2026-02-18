Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un tribunal de Dublín multa con 15.000 euros a un pasajero "conflictivo" de Ryanair que volaba a Canarias

La aerolínea reitera su política de "tolerancia cero" ante la mala conducta de los pasajeros, tras la condena a un viajero que forzó un desvío a Oporto por agredir a otros ocupantes del avión

Un avión de Ryanair despegando.

Un avión de Ryanair despegando. / Soeren Stache/dpa - Archivo

Europa Press

Madrid

Un tribunal de Dublín ha condenado a un pasajero de Ryanair a pagar una indemnización de 15.000 euros por obligar a su vuelo, que cubría la ruta entre Dublín y Lanzarote, a desviarse a Oporto (Portugal) después de que dicho pasajero agrediera a pasajeros y tripulantes de cabina.

Así lo ha informado la aerolínea este martes y ha recalcado su compromiso por que todos los pasajeros y la tripulación viajen "en un entorno cómodo, libre de perturbaciones innecesarias" causadas por pasajeros conflictivos.

"Ryanair aplica una política de tolerancia cero con respecto a la mala conducta" de los pasajeros, ha recordado en un comunicado, asegurando que seguirá tomando medidas para combatir el comportamiento conflictivo de los pasajeros en los aviones "en beneficio de la gran mayoría de los pasajeros que no perturban los vuelos".

Además, desde la aerolínea recalcan que esta sentencia "refuerza las graves consecuencias" a las que se enfrentan los pasajeros, entre las que se encuentran las prohibiciones de viajar y multas por desembarque.

