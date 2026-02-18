El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en zonas de interior y viento moderado, con intervalos de fuerte.

Habrá intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 600-700 metros durante las horas nocturnas, así como intervalos matinales en el norte de Lanzarote y el este de Fuerteventura.

Además, se producirá una reintroducción de polvo en suspensión al norte de Tenerife y La Palma, dejando calimas ligeras en medianías, disipándose durante el día.

El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas. En cumbres, será flojo del este con intervalos de fuerte.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del noreste de fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Estas son las predicciones por islas para este jueves:

LANZAROTE

Intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo durante la mañana a poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 12 21

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo durante la mañana a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 15 20

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día. En el nordeste, por debajo de 700-800 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso en zonas de interior, siendo más significativo en zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en las costas del suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21

TENERIFE

Poco nuboso o despejado. En el nordeste, por debajo de 700-800 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso en zonas de interior donde puede llegar a ser localmente moderado. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes. Brisas en las costas del oeste. En el Teide, viento flojo de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 21

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado. En el norte, por debajo de 700-800 metros, intervalos nubosos durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del noreste, ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en las costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 15 21

LA PALMA

Poco nuboso o despejado. En el nordeste, por debajo de 800-1000 metros, intervalos nubosos predominando los claros durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado descenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en el oeste. Viento flojo de componente este en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 20

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado. En el nordeste, por debajo de 600-700 metros, intervalos nubosos nocturnos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 13 17