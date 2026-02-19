La Aemet detalla un jueves tranquilo en Canarias: sin cambios térmicos y rachas fuertes en vertientes expuestas

La previsión apunta a estabilidad general, con nubes bajas en el norte de las islas montañosas a primeras horas y ligera calima en Tenerife y La Palma.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Canarias una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos o despejados en la mayoría del archipiélago. Las temperaturas apenas registrarán variaciones, aunque podrían descender ligeramente en zonas de interior, especialmente en áreas altas.

Durante la madrugada y primeras horas, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 600 a 800 metros, así como nubes matinales en el norte de Lanzarote y el este de Fuerteventura. Además, se producirá una reintroducción de polvo en suspensión al norte de Tenerife y La Palma, dejando calima ligera en medianías que tenderá a disiparse a lo largo del día.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque se prevén intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En las costas del suroeste predominarán las brisas, mientras que en cumbres el viento será flojo del este con intervalos de mayor intensidad.

En el mar, se espera viento del noreste de fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

La predicción del jueves, isla a isla

LANZAROTE — Intervalos nubosos a primera hora y mejora posterior

Intervalos nubosos durante la madrugada, tendiendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 12 / 21

FUERTEVENTURA — Nubes matinales y estabilidad el resto del día

Intervalos nubosos a primeras horas, con apertura de claros durante la mañana. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 20

GRAN CANARIA — Nubosidad en el nordeste y ligero descenso en interior

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en la primera mitad del día. En el nordeste, por debajo de 700-800 metros, nubosidad más abundante durante la noche. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso ligero en interior y zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

TENERIFE — Estabilidad general y ligera calima en medianías

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos nocturnos en el nordeste por debajo de 700-800 metros. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso ligero en zonas interiores. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 21

LA GOMERA — Nubosidad nocturna en el norte y viento moderado

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos nocturnos en el norte por debajo de 700-800 metros. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de máximas en interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 15 / 21

LA PALMA — Cielos despejados y descenso térmico en zonas altas

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el nordeste por debajo de 800-1000 metros y claros en horas centrales. Temperaturas sin cambios en costas y en descenso ligero a moderado en interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes expuestas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 20

EL HIERRO — Ambiente estable con nubes bajas nocturnas

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos nocturnos en el nordeste por debajo de 600-700 metros. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de máximas en interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y extremo noroeste.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 17