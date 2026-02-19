La Aemet prevé rachas fuertes de viento y más calor en un viernes con cielos despejados en Canarias

Canarias espera vientos moderados y con rachas fuertes locales incluso este viernes, cuando los cielos estarán prácticamente despejados en todo el territorio y las temperaturas podrían registrar subidas ligeras, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 20 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 16 grados en ambas capitales del archipiélago, conforme a su pronóstico, que detalla que el viento se prevé moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de varias islas, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte durante la primera mitad del día.

También se esperan vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 4 a 5 o 5 a 6, según las zonas, y habrá marejada a fuerte marejada, acompañada de mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, con intervalos al norte y este a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 21

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el este durante la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 19

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado. En el nordeste, por debajo de 700-800 metros, intervalos nubosos durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte durante la primera mitad del día. Brisas en las costas del suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado de componente este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 20

TENERIFE

Poco nuboso o despejado. En el nordeste, por debajo de 700-800 metros, intervalos nubosos durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas y ligeros descensos de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. Brisas en las costas del oeste. En el Teide, viento flojo de componente este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado. En el nordeste, por debajo de 700-800 metros, intervalos nubosos durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. Brisas en las costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Poco nuboso o despejado. En el nordeste y este, por debajo de 800-1000 metros, intervalos nubosos predominando los claros durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. Brisas en el oeste. Viento flojo de componente este en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 13 21

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado. En el nordeste, por debajo de 600-700 metros, intervalos nubosos nocturnos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. Brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 16