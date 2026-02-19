Las aerolíneas contraatacan y proponen una rebaja anual del 4,9% de las tasas de AENA
La patronal del sector sostienen que usuarios y empresas han pagado 1.320 millones de euros de más entre 2017 y 2025
Los cálculos de AENA para defender la subida de tasas aeroportuarias que contiene el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora III) que estará operativo a partir del próximo año (2027-2031) no se ajustan la realidad. Al menos no lo hacen a la que estima la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), patronal del sector que, por contra, asegura que deberían reducirse en un 4,9% anual.
Esa rebaja permitiría, según el presidente de ALA, Javier Gándara, que el operador afronte las inversiones previstas y que ascienden a 10.000 millones de euros en los próximos cinco años, alrededor de 1.000 millones en los aeropuertos de Canarias. El representante empresarial ha explicado este jueves que los errores de cálculo en el pasado han costado 800 millones de euros a usuarios y empresas entre los años 2017 y 2025.
¿Dónde está el error?
Según explicó Gándara, la desviación estriba en la conjugación de una "infraestimación del número de pasajeros" que harán uso de las infraestructuras aeroportuarias y un cálculo inflado de los costes operativos que habrá de asumir el operador. La esperanza de las compañías aéreas están depositadas en la revisión a la que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) tiene que someter el documento antes de que se apruebe en Consejo de Ministros, con el 30 de septiembre como fecha tope.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
- La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos