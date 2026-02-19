Las aerolíneas contraatacan y proponen una rebaja anual del 4,9% de las tasas de AENA

Los cálculos de AENA para defender la subida de tasas aeroportuarias que contiene el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora III) que estará operativo a partir del próximo año (2027-2031) no se ajustan la realidad. Al menos no lo hacen a la que estima la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), patronal del sector que, por contra, asegura que deberían reducirse en un 4,9% anual.

Esa rebaja permitiría, según el presidente de ALA, Javier Gándara, que el operador afronte las inversiones previstas y que ascienden a 10.000 millones de euros en los próximos cinco años, alrededor de 1.000 millones en los aeropuertos de Canarias. El representante empresarial ha explicado este jueves que los errores de cálculo en el pasado han costado 800 millones de euros a usuarios y empresas entre los años 2017 y 2025.

¿Dónde está el error?

Según explicó Gándara, la desviación estriba en la conjugación de una "infraestimación del número de pasajeros" que harán uso de las infraestructuras aeroportuarias y un cálculo inflado de los costes operativos que habrá de asumir el operador. La esperanza de las compañías aéreas están depositadas en la revisión a la que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) tiene que someter el documento antes de que se apruebe en Consejo de Ministros, con el 30 de septiembre como fecha tope.

