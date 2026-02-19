Una treintena de científicos internacionales se reúne en Las Palmas de Gran Canaria para salvar a los caballitos de mar

El Poema del Mar Aquarium de Las Palmas de Gran Canaria acogió este jueves la inauguración oficial de SyngCo 2026, el Congreso Internacional para la Conservación de Signátidos en el que participarán, hasta este viernes, una treintena de científicos internacionales de alto nivel para definir estrategias que pongan en marcha acciones urgentes que sirvan para la protección y conservación de especies vulnerables como los caballitos de mar, los dragones de mar o los peces pipa.

El acto corrió a cargo del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, y de Martin Böye, director Científico Marino de la Fundación Loro Parque, así como por Ángel Curros, director de Biología en Poema del Mar Aquarium, y José Juan Castro, investigador del grupo Biodiversidad y Conservación (Biocon) del Instituto Universitario Ecoaqua y profesor de Zoología y director del departamento de Biología de la ULPGC.

En palabras de Serra, este congreso, organizado por la ULPGC, a través de Ecoaqua, la Fundación Loro Parque, Poema del Mar Aquarium, el proyecto Eurosygn y el Centro de Innovación Marino-Marítima de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria del Cabildo grancanario, “viene a demostrar que la ULPGC, a través de un proyecto europeo junto a otras organizaciones, está liderando la investigación de los caballitos de mar a nivel global. Este evento muestra, además, cómo la colaboración público-privada, en este caso, con la Fundación Loro Parque y con el Poema del Mar Aquarium, ofrece frutos muy importantes en el ámbito científico, no solo para potenciar la actividad investigadora, sino también para que el conocimiento adquirido se transfiera, en general, a toda la sociedad y, en particular, a mejorar la biodiversidad marina”.

Este congreso “recoge muchos años de trabajo de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC, de su Departamento de Biología y del Instituto Universitario Ecoaqua, a través de su grupo de investigación específica sobre biodiversidad marina (Biocon), que han posicionado a nuestra universidad en un lugar muy relevante a nivel mundial en este ámbito”, “prueba de ello -dijo- es esta cita científica que reúne a expertos internacionales clave de nueve países distintos en torno a un proyecto europeo (EUROSYGN) vertebrador en el que la ULPGC participa en su coordinación”.

Un 38% en peligro

Por su parte, Böye afirmó durante la apertura que “los acuarios cumplen un papel muy relevante en la conservación de los signátidos entre los que un 38% está en peligro crítico de amenaza, está amenazado o cuenta con algún grado de amenaza. Estos congresos multidisciplinares en los que participan biólogos, veterinarios y científicos marinos que estudian la conservación de estas especies son muy importantes para alcanzar soluciones comunes que permitan un futuro mejor para estos animales. En este sentido, en los acuarios estamos preparados para este tipo de especies críticamente amenazadas. Sabemos cómo conservarlas, cómo mantenerlas y, en un futuro, cómo reintroducirlas en su medio natural”.

José Juan Castro, como presidente del comité organizador del evento, aseguró que “este congreso se centra en especies icónicas que están muy amenazadas a nivel mundial. Con su organización pretendemos establecer enlaces y contactos relevantes, fijando en un marco de conocimiento concreto toda la información que se ofrezca en él, un marco en el que podamos colaborar y compartir datos de referencia que sirvan para incrementar la capacidad de recuperación de estos animales marinos a través de programas internacionales de conservación”.

El congreso, que se desarrollará en el Acuario Poema del Mar y en el Centro de Innovación Marino-Marítima, continuó su programa con la primera de las cuatro sesiones plenarias que tendrán lugar durante las dos jornadas. Bajo el título ‘Review of the Global Status of Syngnathids/EUROSYNG Project’, Nuno Monteiro, coordinador del proyecto EUROSYNG e investigador del Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), de la Universidad de Oporto, especializado en Biología Evolutiva, Ecología y Comportamiento Animal, aseveró que “aún estamos lejos de saber mucho de estos peces”.

A juicio de Monteiro, “tenemos que aprender un poco más de estas especies, ya que, si aprendemos más de ellas, aprenderemos un poco más sobre sus hábitats, sobre la forma en la que funcionan los ecosistemas en los que habitan. Con ese conocimiento no sólo podremos salvar a los caballitos de mar o al pez pipa, salvaremos también su modo de vida, el funcionamiento de sus ecosistemas, especialmente en este momento en el que todo está cambiando muy, muy rápido”.

Preservar a los signátidos es preservar el mundo

“Se trata de unos peces que son buque insignia en el medio marino, son especies muy carismáticas que viven en hábitats muy amenazados que corresponden a una gran parte de los océanos. Así que, si preservas a los signátidos, estás preservando indirectamente una buena parte de los mares de todo el mundo”, afirmó.

En su opinión, “el cambio climático está contribuyendo a una gran pérdida de biodiversidad, pero también la contaminación, la remodelación de las zonas costeras, la sobrepesca, entre otros asuntos. La cobertura actual de áreas protegidas no está destinada en muchos casos a los hábitats de estos animales marinos. Aproximadamente solo un tercio de sus áreas de influencia está protegido. Podría ser peor, pero podría ser mucho mejor. Existen grandes asimetrías en términos de distribución de las áreas marinas protegidas”, destacó.

“Nos falta más información sobre los signátidos. No sabemos lo suficiente y, si no sabemos lo suficiente, es más complejo definir las estrategias para su conservación. Todavía estamos a tiempo de cambiar muchas cosas, el proyecto Eurosygn supone un esfuerzo para que estos peces no se queden únicamente en la memoria”, señaló.

Entre los ponentes de las sesiones plenarias también se encuentra Gisela Dionísio, con ‘Role of Citizen Science in Syngathids Population Assessment’, Michele Gristina, con ‘Conservation Programs for Syngnathids’, o Ángel Curros, que ofrecerá la ponencia titulada ‘Syngnathids in aquaria y recovering plans’.

Además de estas sesiones, se llevarán a cabo workshops, comunicaciones científicas orales y posters científicos en los que participarán una treintena de investigadores de todo el planeta, entre ellos investigadores e investigadoras de ECOAQUA.

SyngCo tiene el firme objetivo de contribuir a la definición de la hoja de ruta para la conservación de los signátidos, determinando los mejores métodos para evaluar las poblaciones de estas especies, analizando los datos necesarios para la puesta en marcha de las mejores prácticas en las interacciones entre los seres humanos y estos animales, así como para sentar las bases para una política y una gestión progresivas.

Durante estas dos jornadas, SyngCo abordará los avances y retos relacionados con los caballitos de mar, los peces aguja y las distintas especies relacionadas, fomentando un diálogo enriquecedor e interdisciplinario.