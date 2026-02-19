Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los científicos confirman un aumento de la actividad en el Teide tras detectar tres enjambres en una semana

El comité mantiene sus pronósticos sobre una posible erupción y descarta que pueda ocurrir a medio o corto plazo

Una panorámica con los edificios del Observatorio y el Teide. / E. D.

Una panorámica con los edificios del Observatorio y el Teide. / E. D.

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

Los científicos han confirmado un aumento de la actividad en Tenerife con respecto a lo que se venía registrando desde 2016. El IGN constató anoche el tercer enjambre a 10 kilómetros de profundidad al oeste de Las Cañadas del Teide, lo que relacionan con un aumento de la actividad que, en ningún caso tiene relación con una intrusión de magma que pueda ocasionar una erupción a corto o medio plazo, es decir, en semanas o meses.

El portavoz del comité científico y director del IGN, Itahiza Domínguez, ha insistido en que está actividad es muy habitual en islas volcanicamente activas y no descarta que sigan habiendo enjambres en los próximos días.

Itahiza Domínguez durante la rueda de prensa posterior al Pevolca. / Ramón de la Rocha (Efe)

Itahiza Domínguez durante la rueda de prensa posterior al Pevolca. / Ramón de la Rocha (Efe)

La Policía Nacional resuelve las dudas de muchos canarios antes de interponer una denuncia: esto es lo que debes saber

Una treintena de científicos internacionales se reúne en Las Palmas de Gran Canaria para salvar a los caballitos de mar

