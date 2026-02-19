Los científicos confirman un aumento de la actividad en el Teide tras detectar tres enjambres en una semana
El comité mantiene sus pronósticos sobre una posible erupción y descarta que pueda ocurrir a medio o corto plazo
Los científicos han confirmado un aumento de la actividad en Tenerife con respecto a lo que se venía registrando desde 2016. El IGN constató anoche el tercer enjambre a 10 kilómetros de profundidad al oeste de Las Cañadas del Teide, lo que relacionan con un aumento de la actividad que, en ningún caso tiene relación con una intrusión de magma que pueda ocasionar una erupción a corto o medio plazo, es decir, en semanas o meses.
El portavoz del comité científico y director del IGN, Itahiza Domínguez, ha insistido en que está actividad es muy habitual en islas volcanicamente activas y no descarta que sigan habiendo enjambres en los próximos días.
(En ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
- La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos