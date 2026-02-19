La DGT lo hace oficial: el carné de conducir cambia en Canarias y afectará a quienes se lo saquen a partir de 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa con su labor junto a la Guardia Civil de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ello, no solo ponen el foco en los conductores, sino también en los que en un futuro circularán por las vías. El pasado 5 de febrero se oficializó una de las mayores reformas que se han llevado a cabo para obtener el carné de conducir, que transforma la formación vial de los futuros conductores en España.

El propósito es evitar que los estudiantes continúen memorizando el temario y apostar por un modelo más práctico y realista, centrado en la percepción de los futuros conductores y la capacidad de reacción ante determinadas situaciones.

Un test renovado

El examen teórico del permiso B mantendrá su estructura habitual de 30 preguntas tipo test, con un máximo de tres fallos permitidos. La novedad llega porque el examen incorporará al menos una pregunta que incluirá un vídeo que mostrará situaciones reales de circulación, donde el alumno deberá identificar los peligros y demostrar cómo anticiparse a ellos.

España no es el primer país que implanta está reforma, en países como Alemania, Francia o Finlandia este sistema ya funciona con éxitos. El tiempo del examen se aplicará en función de la duración del video proyectado.

¿Cuánto dura el aprobado?

Una vez superado el examen teórico, el aspirante cuenta con un plazo de 2 años para aprobar el práctico. En el caso de no conseguir durante ese tiempo, la prueba teórica caduca y se deberá empezar desde cero.

Tras realizar el pago el alumno dispone de dos convocatorias, es decir, si aprueba el teórico a la primera dispone de dos oportunidades para el examen práctico. Sin embargo, si ha utilizado dos convocatorias para el teórico, solo dispone de una para el práctico. En el caso de suspender las dos oportunidades, deberá renovar para volver a realizar las pruebas.

El objetivo de la DGT es que los futuros conductores cuenten con una mejor preparación para enfrentarse a las situaciones reales de las carreteras, priorizando la seguridad y la capacidad de reacción frente a la memorización de las normas.

Carnet de conducir en España. / LP

El carné de moto también sufrió cambios

Esta reforma no solo afecta al permiso B. Desde el 1 de julo de 2025, el carnet A, de motocicleta, cuenta con novedades:

Formación teórica a distancia

Prácticas obligatorias en vías abiertas al tráfico

Uso obligatorio del chaleco airbag para alumnos e instructores

para alumnos e instructores Los instructores deben acompañar a los alumnos en moto , no en coche

deben acompañar a los alumnos , no en coche Formación específica en sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)

Sin embargo, la DGT aclara que no se introducen nuevas pruebas prácticas ni se modifica la duración del examen práctico del permiso B.