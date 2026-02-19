Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios

Encontrar aparcamiento en determinados momentos se convierte en una tarea difícil. La hora en la que los niños van al colegidos, los padres acuden a dejarlos con los coches y a no encontrar estacionamiento optan por una solución rápida, dejar el coche en doble fila un momento. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que esta práctica tan común entre muchos conductores puede salir muy cara.

Realizar esta parada es una infracción recogida en el Reglamento General de Circulación que conlleva una sanción económica, pero sin perdida de putos. Aunque muchos conductores crean que por poner las luces de emergencia están "salvados", estas no evitan la multa.

Diferencias entre parar y estacionar

Se considera parada cuando el vehículo se detiene menos de dos minutos y el conductor permanece en el interior, esperando para reanudar la marcha si el tráfico lo necesita. En cambio, si se exceden los dos minutos o el conductor abandona el vehículo, ya se considera estacionamiento.

El estacionamiento se considera una infracción clara cuando no se realiza correctamente, es decir, cuando el vehículo queda en doble fila obstaculizando la circulación y generando situaciones de riesgo innecesario cuando el tráfico es intenso.

Sanciones

Los conductores que realicen está práctica tan habitual se enfrenta a sanciones que pueden llegar hasta los 200 euros por dificultar el paso a otros peligros o generar riesgo en la vía.

La Guardia Civil insiste en que estación en doble fila no solo conlleva sanciones económicas, sino que requiere responsabilidad por parte del conductor. Lo que puede parecer una solución rápida en un momento determinado para el conductor, puede generar graves incidentes para el resto de usuarios.

Dos agentes junto aun coche en doble fila. / Perales Iborra

Otras situaciones que también conllevan sanciones

La DGT recuerda que hay otros tipos de estacionamientos que también están sancionados con 200 euros como:

Aparcar en zonas de carga o descarga fuera del horario permitido

Ocupar plazas reservadas para personas con movilidad reducida sin autorización

para personas con movilidad reducida sin autorización Estacionar sobre pasos de peatones o aceras

Aparcar delante de vados señalizados correctamente

Superar el tiempo permitiendo en zonas de estacionamiento regulado o no colocar el distintivo correspondiente justificando el pago

Además, tal y como recuerda la DGT: "no estacionar correctamente nuestro vehículo en el espacio destinado para ello es insolidario y, en ciertos casos, susceptible de sanción".