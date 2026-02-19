La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros durante 10 años en Canarias

Hay premios que cambian una noche. Y hay otros que cambian una década entera. En Candelaria, la suerte ha decidido instalarse durante diez años: un vecino o vecina del municipio recibirá 2.000 euros al mes durante 10 años gracias al Cupón Fin de Semana de la ONCE del domingo 15 de febrero, dedicado al 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: un total de unos 240.000 euros.

El premio lo ha dado José Abel Delgado Arbelo, vendedor de la ONCE, desde su punto de venta situado en Obispo Pérez Cáceres, 54. Un gesto cotidiano —entregar un cupón— que esta vez ha traído estabilidad económica durante una década.

¿Qué es exactamente el Sueldazo del Fin de Semana?

¿Cómo jugar al Cupón de la ONCE? / La Provincia

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, cada sábado y domingo, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón.

Además, contempla premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos para otros cuatro cupones, como el que ha tocado ahora en Candelaria.

Es decir, no se trata de un único ganador millonario, sino de varias oportunidades de cambiar la vida con una renta estable.