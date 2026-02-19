Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional resuelve las dudas de muchos canarios antes de interponer una denuncia: esto es lo que debes saber

Un agente explica a través de un video qué puede hacer un ciudadano antes de presentar una denuncia

Policía Nacional ofrece los pasos a seguir para realizar una denuncia

Policía Nacional ofrece los pasos a seguir para realizar una denuncia / EFE

Helena Ros

Helena Ros

La Policía Nacional ha lanzado un vídeo a través de sus redes sociales resolviendo las dudas que les surgen a los ciudadanos antes de interponer una denuncia. "Te resolvemos algunas de las preguntas más frecuentes en la Oficina de Denuncias de Policía Nacional".

La Policía Nacional resuelve las dudas

Los agentes resuelven las dudas mas frecuente que surgen entre los denunciantes:

  • Comisaría: no es necesario acudir ala comisaría del lugar donde ocurrieron los hechos, los ciudadanos pueden acudir a cualquier comisara de la Policía Nacional para denunciar.
  • Código IMEI: para denunciar el extravío o robo de un teléfono móvil, es necesario el código IMEI, ya que "con ese dato podemos iniciar una investigación y en el caso de localizar el terminal, entregárselo a su propietario", asegura el agente.
  • Desapariciones: no se deben esperar 24 horas para denunciar una desaparición. "La rapidez es super importante, más si cabe en desapariciones de alto riesgo", afirma.
  • Perdida de móvil: un ciudadano no puede tramitar una denuncia de un hecho que no ha ocurrido porque se considera delito que puede acabar con penas de prisión. Por lo que, no se puede denunciar al pérdida de un dispositivo asegurado solo para que el seguro lo cubra.

Además, los agentes recuerdan que los ciudadanos pueden acudir en cualquier momento del día a interponer una denuncia. "Trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año a vuestro servicio", concluye el vídeo.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil permite denunciar estos delitos de manea telemática

  • Daños: destrucción o deterioro de un bien propio.
  • Hurtos: cuando alguien se apropie de un objeto sin permiso del dueño.
  • Pérdida o extravío de documentación: en que caso de que algún ciudadano haya perdido documentación si la involucración de terceras personas
  • Localización de documentación: cuando se hayan encontrado documentos cuya pérdida fue denunciada se puede comunicar online, siempre y cuando se aporten los datos de la denuncia previa.
  • Sustracción de vehículos: robos de vehículos a motor se puede denunciar telemáticamente.
  • Sustracción en el interior de vehículos: robos de objetos en el interior de un vehículo, cuando no ha existido violencia o forcejeo.
  • Cargos fraudulentos con tarjeta bancaria (y otros medios de pago electrónico): cargos no autorizados en las cuentas bancarias, no es necesario acudir al cuartel.

