Así será la visita de la reina Sofía a Gran Canaria: agenda y horarios clave

La reina Sofía se encuentra desde este jueves en Gran Canaria en una visita oficial de dos días que la lleva a Las Palmas de Gran Canaria para recibir el Premio Gorila y ser investida doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La agenda sitúa a la capital grancanaria en el foco de la actualidad institucional y medioambiental, con actos vinculados a la conservación de la biodiversidad y al reconocimiento académico.

Premio Gorila 2024 en Poema del Mar

La Reina Sofía recibe este jueves 19 de febrero el Premio Gorila 2024 en el acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de su visita oficial a la Isla.

El acto se celebra por la tarde en las instalaciones del centro, que ha anunciado modificaciones en su horario habitual. Según informa el propio Poema del Mar en su página web, el acuario cerrará este jueves antes de lo previsto debido a la celebración de un evento privado que coincide con la entrega del galardón. En concreto, el cierre de las instalaciones está previsto en torno a las 16.30 horas.

La ceremonia, organizada por Loro Parque Fundación, reconoce la trayectoria de la Reina Sofía en la defensa del medio ambiente, la protección de especies amenazadas y el impulso de proyectos científicos vinculados a la conservación de la biodiversidad.

La entrega estaba prevista inicialmente para el 14 de enero, pero fue aplazada tras el fallecimiento de su hermana, la princesa Irene de Grecia, el pasado 15 de enero.

Investidura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La visita de la reina emérita continuará este viernes con la investidura de la Reina Sofía como doctora honoris causa por la ULPGC, cuyo acto podrá seguirse en directo desde LA PROVINCIA / DLP.

El acto académico se celebrará en el Paraninfo de la universidad y reconoce su trayectoria institucional y su compromiso con causas sociales, científicas y medioambientales.

Con esta doble cita, Gran Canaria concentra durante dos días la atención institucional en torno a la figura de la Reina Sofía y su vinculación con la conservación de la biodiversidad y el ámbito universitario en Canarias.