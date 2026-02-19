La reina Sofía, ovacionada en Canarias tras recibir el máximo reconocimiento de Loro Parque por su defensa de la naturaleza

Su Majestad la reina Doña Sofía recibió este jueves el Premio Gorila, el máximo reconocimiento que otorga Loro Parque, en una solemne ceremonia celebrada en el acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria. El galardón distingue su trayectoria ejemplar en favor de la conservación de la naturaleza y el bienestar animal.

El acto, al que asistieron más de 250 invitados, entre autoridades, científicos y representantes institucionales, estuvo presidido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling. La ceremonia se desarrolló en un ambiente cargado de simbolismo y compromiso ambiental.

Defensa de la biodiversidad

Durante su intervención, Fernando Clavijo subrayó que el Premio Gorila «representa la idea de que la conservación de la naturaleza no es una tarea lejana o abstracta, sino una responsabilidad compartida que exige compromiso, constancia y cooperación». El presidente canario destacó que el reconocimiento a la Reina Sofía pone en valor «una trayectoria marcada por su apoyo constante a la ciencia, la educación ambiental y la protección de la fauna», y remarcó que su ejemplo ha contribuido a situar la defensa de la biodiversidad en el centro del debate público.

Clavijo puso también en valor el papel de Loro Parque y de Loro Parque Fundación, a los que definió como un referente internacional por haber sabido unir ciencia, divulgación y acción en favor de la conservación. En ese contexto, recordó que Canariascuenta con una biodiversidad única y frágil, y señaló que proteger el entorno «no es una opción, sino una obligación», en referencia a la actualización de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y a la futura Ley de Biodiversidad Canaria.

SOFIANet, un proyecto para proteger los cetáceos

Por su parte, Wolfgang Kiessling recordó los inicios del proyecto que impulsó junto a su esposa Brigitte hace más de cinco décadas y su evolución hasta convertirse en un referente internacional. «Hoy, 54 años después, todos sabemos que Loro Parque ha triunfado y es una parte integral de la industria turística», afirmó, destacando el compromiso del grupo con la conservación, la educación, la investigación científica y el bienestar animal. Visiblemente emocionado, señaló que la entrega del Premio Gorila a la Reina Sofía supone «el momento culminante» de su carrera.

La reina Sofía, con las autoridades, a su llegada al Poema del Mar en Las Palmas de Gran Canaria / Jose Carlos Guerra

El presidente de Loro Parque Fundación calificó la ceremonia como «uno de los momentos más significativos» para la entidad. Recordó que la fundación ha apoyado más de 300 proyectos en 53 países, con una inversión superior a 30 millones de dólares, contribuyendo a salvar de la extinción 18 especies. Además, anunció la puesta en marcha del proyecto SOFIANet, una red integrada de monitorización acústica destinada a reforzar la protección de los cetáceos en el Estrecho de Gibraltar.

Compromiso con la fauna y la naturaleza

El Premio Gorila, creado en 2003 por iniciativa de Wolfgang Kiessling, reconoce a personalidades con un compromiso ejemplar con la biodiversidad y el respeto por los animales. En esta edición, el galardón distingue la dedicación sostenida de la Reina Sofía a la protección del medioambiente y a la defensa del bienestar animal, una vocación presente a lo largo de toda su vida pública.

La ceremonia concluyó con una prolongada ovación en la sala Deep Sea, un espacio que simboliza la belleza y fragilidad de los océanos, en una noche que reafirmó el compromiso compartido entre instituciones, ciencia y sociedad civil para situar la conservación de la biodiversidad en el centro de la acción colectiva.