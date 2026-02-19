Ron Arehucas y Ahembo lanzan Arehucas MIX, una nueva propuesta 'ready to drink' con sabor canario

Ron Arehucas y Ahembo, propietario de la marca Clipper, presentan Arehucas MIX, una nueva gama de bebidas listas para beber que combina el carácter del Arehucas Carta Blanca con dos sabores especialmente relevantes para el consumidor canario: fresa y maracuyá.

Esta nueva propuesta se enmarca en la tendencia global de crecimiento del segmento “Ready to Drink” (RTD), una categoría en plena expansión que responde a la demanda de bebidas prácticas, fáciles de consumir y pensadas para contextos sociales, manteniendo el equilibrio entre sabor y graduación alcohólica.

El proyecto fuciona dos sabores con fuerte arraigo en Canarias: el clásico Carta Blanca y refresco de fresa - un sabor icónico de Clipper y uno de los refrescos con mayor aceptación en el Archipiélago - y Carta Blanca con refresco Clipper de Maracuyá - elegido por su vinculación con el gusto local por sabores frescos y tropicales -. Ambas referencias se presentan en lata slim de 250 ml, con 5% de alcohol, un formato cómodo y actual, pensado para consumo fuera del hogar y dirigido a mayores de 18 años, que buscan una alternativa refrescante y con sabor.

El nuevo Arehucas MIX representa la primera colaboración industrial entre Ron Arehucas y Ahembo, un hito relevante a nivel industrial en Canarias que pone en valor la unión de dos marcas históricas y profundamente arraigadas en el territorio. Esta alianza refuerza el tejido productivo local y demuestra la capacidad de las marcas canarias para innovar conjuntamente y adaptarse a nuevas tendencias de consumo. La comercialización de Arehucas MIX correrá a cargo de Ahembo y estará disponible principalmente en el canal de Alimentación, con especial foco en hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia y, de forma muy puntual, en hostelería.

El lanzamiento irá acompañado de una campaña de comunicación digital protagonizada por Aythami Soto, creador de contenido conocido como “Pontebata”, que pondrá el acento en el carácter social, cercano y contemporáneo del producto. Además, la acción contará con la participación de otros perfiles canarios como Fany Ortega Gil, Rafa Márquez y Adrián González Mora, reforzando el vínculo con el público local. Con Arehucas MIX, Ron Arehucas y Ahembo apuestan por una propuesta conjunta que combina innovación, sabor y origen, demostrando que la colaboración entre marcas canarias es clave para seguir impulsando el desarrollo del sector y conectar con nuevas formas de consumo.