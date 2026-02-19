Sanidad posterga la vuelta de los comités de empresas al banco de sangre de Canarias pese al fallo favorable del TSJC
El Servicio Canario de la Salud aún estudia, dentro del plazo de recurso, la sentencia que da la razón FSC-CCOO y que aprecia una violación de la libertad sindical
Sanidad está postergando la vuelta de los comités de empresa de Comisiones Obreras (CCOO) y Comisiones de Base (Co.bas) a la estructura laboral del banco de sangre. El Servicio Canario de la Salud (SCS) aún no ha movido ficha para restituir estos órganos de representación laboral, pese a que el Tribunal Superior de Justicia en Canarias (TSJC) declaró, en un fallo emitido el 12 de febrero, que había vulnerado el derecho a la libertad sindical en junio del año pasado.
Así lo dio a conocer ayer el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO)– entidad que interpuso la demanda–, Pedro Costeras, durante un encuentro en el Edificio Sindical, en Santa Cruz de Tenerife. «El fallo del TSJC evidencia la vulneración de un derecho fundamental y Sanidad, en vez de corregirlo, va en dirección contraria», indicó
Plazo para presentar un recurso
No obstante, la Consejería de Sanidad aún se encuentra en fase de estudio de la sentencia. Para el SCS, todavía no ha transcurrido el plazo para presentar un recurso, que se establece en cinco días hábiles tras la notificación del fallo para su anuncio, y en diez para la preparación y presentación de la alegación.
En este sentido, Costeras denunció, junto al resto de representantes sindicales, que los comités de empresa han solicitado dos asambleas y ambas convocatorias han sido denegadas.«Por otro lado, hay compañeros que han pedido las horas para desempeñar su labor sindical y el crédito necesario para llevarlo a cabo y también se les ha impedido», agregó.
Integración del ICHH en el SCS
Los hechos se remontan a enero del 2025, cuando el antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) pasó a formar parte de SCS. Sin embargo, los comités de empresa no fueron extinguidos hasta junio de ese mismo año. «Si hubiera sido fruto de la integración como ellos alegaban, esa eliminación de la representación sindical no hubiese sucedido seis meses después», indicó Costeras.
Y añadió que esa represalia coincidió con un aumento de la actividad sindical. De hecho, el TSJC apreció en la sentencia un vínculo acción-reacción al extinguir los comités justo después del incremento de denuncias, convocatorias de asambleas, movilizaciones y escritos.
