DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Europa Press Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 60 migrantes a 33 millas de Morro Jable De las personas rescatadas, siete eran mujeres

Jorge Ocaña La regularización exprés de inmigrantes en España reaviva la teoría racista del 'gran reemplazo' El anuncio de Pedro Sánchez reactiva en redes una narrativa conspirativa que defiende la existencia de un plan oculto para sustituir a la población autóctona de Europa

EFE ¿Qué es el Gran Reemplazo? La conspiración avivada tras la regulación de migrantes La teoría, que defiende la sustitución de la población autóctona por inmigrantes, ha resurgido tras el anuncio de la regularización de inmigrantes en España, avivando el debate en redes sociales

Alexandra Socorro Aluvión de consultas en los consulados de Canarias por la regularización extraordinaria de personas migrantes Aluvión de solicitudes en los consulados de Canarias. La regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno de España ha provocado un notable incremento de las consultas en las oficinas consulares del Archipiélago. Con la nueva medida, hasta 30.000 personas podrían regularizar su situación administrativa en Canarias, uno de los territorios más expuestos a los flujos migratorios. Esta cifra representa el 5,2% del total nacional. A nivel estatal se estima que cerca de medio millón de personas migrantes podrían acceder a la legalización de su situación administrativa. Más información

EFE Reprimenda del Supremo: los menores migrantes documentados no deben pasar pruebas de edad La batalla judicial de un adolescente de 15 años, a quien se pasó como adulto, fue acusado de patronear una patera y estuvo en prisión, termina con un ‘palo’ a la Fiscalía y al TSJC

Alexandra Socorro Canarias lanza un ultimátum a las comunidades que se niegan a acoger menores: "Haremos que se cumpla la ley" Clavijo lanza un mensaje al ministro Torres y exige al Estado más diligencia: "Lo que tiene que hacer es hablar del esfuerzo que debe realizar su ministerio, no el de las comunidades en las que él no gobierna"

Andrea Saavedra Hasta 30.000 migrantes podrían regularizar su situación en Canarias con el nuevo plan del Gobierno El Gobierno de Canarias se muestra favorable a la regularización, aunque lamenta la falta de diálogo político previo, mientras que la oposición, liderada por el PP, la critica duramente

La Provincia Canarias se planta ante el Estado y rechaza asumir en solitario los traslados de menores El Gobierno de Canarias ha comunicado formalmente al Estado que no asumirá, a partir del próximo 1 de febrero, la competencia en materia de traslados de menores. La decisión ha sido trasladada mediante una carta remitida este lunes por la Consejería de Presidencia al delegado del Gobierno en Canarias, y ha sido puesta también en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Fiscalía de Menores, al entender el Ejecutivo autonómico que la medida adoptada por la Administración estatal vulnera los principios de cooperación y lealtad institucional. Más información