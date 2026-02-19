Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026AiramGestión cementeriosSucesosQuevedo
instagramlinkedin

En Directo

Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  2. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  3. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  4. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
  5. Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
  6. Los cables submarinos ya conectan el sistema eléctrico de cinco islas
  7. El Gobierno de Canarias activa ahora el concurso de movilidad para los funcionarios
  8. La borrasca Oriana activa la prealerta por fenómenos costeros en Canarias

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

La Aemet detalla un jueves tranquilo en Canarias: sin cambios térmicos y rachas fuertes en vertientes expuestas

La Aemet detalla un jueves tranquilo en Canarias: sin cambios térmicos y rachas fuertes en vertientes expuestas

Las salas de espera, el espejo de la huelga médica: «Merecemos ser tratados por un personal que tiene energía»

Las salas de espera, el espejo de la huelga médica: «Merecemos ser tratados por un personal que tiene energía»

La natalidad desciende un 27% en diez años en Canarias: de 44 bebés al día a 32

La natalidad desciende un 27% en diez años en Canarias: de 44 bebés al día a 32

Los cabildos de Tenerife y La Palma están a favor de tramitar como ley los decretos de cambio climático y suelo

Los cabildos de Tenerife y La Palma están a favor de tramitar como ley los decretos de cambio climático y suelo

Madrid rinde homenaje a Lucía Jiménez, referente en la defensa de las víctimas del terrorismo en Canarias

Madrid rinde homenaje a Lucía Jiménez, referente en la defensa de las víctimas del terrorismo en Canarias

Tirón de orejas del Parlamento de Canarias al Consejo Consultivo por su visión estatalista contra los cabildos

Tirón de orejas del Parlamento de Canarias al Consejo Consultivo por su visión estatalista contra los cabildos
Tracking Pixel Contents