Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife

El hombre utilizó un machete para atacar al menor, a su madre y a guardias civiles

Imagen de archivo de un guardia civil / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre fue abatido a tiros en la madrugada de este viernes después de matar a un niño de 10 años en Tenerife, dejar muy grave a la madre de este y causar una herida a un guardia civil.

Los hechos ocurrieron en torno a la una de la madrugada en una vivienda en el municipio de Arona, en el Sur de la Isla. Y el varón utilizó un machete para llevar a cabo su ataque mortal.

En relación con los primeros indicios, la investigación se desarrolla como un posible caso de violencia de género.

En Cabo Blanco

El menor asesinado, hijo del autor del crimen, ya estaba muerto en el interior de un domicilio en la zona de Cabo Blanco cuando llegaron los agentes del Instituto Armado y de la Policía Local de Arona.

La madre sufrió lesiones de carácter muy grave y permanece ingresada en un hospital, con cortes en las extremidades.

Y, cuando agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil llegaron al lugar, el hombre también los atacó con la citada arma blanca y se resistió a su arresto de forma muy violenta.

Este nuevo episodio de violencia machista se produjo en una de las viviendas de la Barriada de Cabo Blanco.

Agente herido

De hecho, consiguió herir de consideración en un brazo a uno de los guardias civiles. El funcionario también se halla hospitalizado y a la espera de ser intervenido, aunque está fuera de peligro.

Ante esa violenta reacción, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local tuvieron que abrir fuego con su arma reglamentaria y el presunto autor fue abatido a tiros en el lugar de los hechos.

Sin antecedentes penales

En los registros judiciales no consta antecedente alguno de denuncias contra el hombre que presuntamente mató a su hijo y dejó gravemente herida a su mujer anoche en el municipio de Arona, ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Ni siquiera tenía antecedentes penales.

Las diligencias del caso las lleva la Plaza Nº1 uno de la sección de Instrucción de Arona, que en principio se inhibirá a favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer en referencia a la muerte del niño y las lesiones de la mujer, asumiendo únicamente la investigación por la muerte del varón. La responsabilidad penal del presunto homicida/asesino está extinguida por su muerte.

Habrá ampliación.

TEMAS

Dimite Antonio Ortega, director del Instituto Canario de la Vivienda, tras ser procesado por un delito sexual

El Teide encadena por primera vez en diez años un tercer enjambre en una semana

EEUU captura a Maduro, en directo | La histórica ley de amnistía abre un nuevo capítulo para el futuro político de Venezuela

Nueve bebés de Canarias sufren una intoxicación tras beber leche de fórmula contaminada

Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Canarias

La Justicia no ve delito en la filtración del magistrado Navarro a Ábalos

