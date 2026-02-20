La Aemet anuncia viento fuerte y subida de temperaturas en Canarias este viernes: estas son las islas con rachas más intensas
Rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste y temperaturas máximas de hasta 21 grados en las capitales.
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este viernes en Canarias una jornada marcada por cielos prácticamente despejados, viento moderado con intervalos fuertes y un ligero ascenso de las temperaturas máximas.
El viento soplará del nordeste, con mayor intensidad en vertientes sureste y noroeste de varias islas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. En zonas de costa habrá brisas en áreas resguardadas.
Las temperaturas registrarán pocos cambios en general, aunque se prevé un ligero ascenso de las máximas. Los termómetros alcanzarán los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 16 grados en ambas capitales.
En el mar, el viento del nordeste alcanzará fuerza 4 a 5 o 5 a 6 según zonas, con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre 1 y 2 metros.
La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:
LANZAROTE — Previsión del tiempo: estabilidad y viento moderado del nordeste
Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte y este a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.
Arrecife: 15 / 21 °C
FUERTEVENTURA — Jornada estable con algo más de calor
Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el este durante la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.
Puerto del Rosario: 15 / 19 °C
GRAN CANARIA — Intervalos fuertes en vertientes expuestas
Poco nuboso o despejado. En el nordeste, por debajo de 700-800 metros, intervalos nubosos nocturnos. Ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste, sin descartar rachas muy fuertes a primeras horas. Brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado del este.
Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 20 °C
TENERIFE — Viento intenso en zonas del sureste y extremo noroeste
Poco nuboso o despejado. Intervalos nubosos nocturnos en el nordeste por debajo de 700-800 metros. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de máximas y ligeros descensos de mínimas en interior. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes durante la primera mitad del día. Brisas en costas del oeste. En el Teide, viento flojo del este.
Santa Cruz de Tenerife: 16 / 21 °C
LA GOMERA — Intervalos fuertes en vertientes este y noroeste
Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos nocturnos en el nordeste por debajo de 700-800 metros. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes expuestas, con posibles rachas muy fuertes a primeras horas. Brisas en costas del sur.
San Sebastián de La Gomera: 16 / 21 °C
LA PALMA — Rachas intensas en sureste y noroeste
Poco nuboso o despejado. En el nordeste y este, por debajo de 800-1000 metros, intervalos nubosos con predominio de claros en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de mínimas en interior. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en la primera mitad del día. Brisas en el oeste. En cumbres, viento flojo del este.
Santa Cruz de La Palma: 13 / 21 °C
EL HIERRO — Viento del nordeste con intervalos fuertes
Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos nocturnos en el nordeste por debajo de 600-700 metros. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertientes expuestas y posibles rachas muy fuertes a primeras horas. Brisas en el suroeste.
Valverde: 12 / 16 °C
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
- La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos