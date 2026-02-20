La Aemet lo confirma: la calima regresa este sábado a Canarias y suben las temperaturas
Los registros máximos del termómetro alcanzarán los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y 21 en Las Palmas de Gran Canaria, con viento moderado del nordeste, según la Agencia Estatal de Meteorología
La calima volverá a llegar a los cielos de Canarias este sábado, cuando se esperan vientos moderados y temperaturas en ascenso, según la Agencia Estatal de Meteorología.
La máxima alcanzará 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y 21 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 16 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico que anuncia viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste de varias islas durante la primera mitad del día.
En las aguas del archipiélago se prevén vientos del nordeste igualmente y de fuerza 4 a 5 con intervalos de 6 en algunas zonas, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.
La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:
LANZAROTE
Poco nuboso o despejado. Entrada de polvo en suspensión dejando calimas ligeras por la tarde. Temperaturas máximas en moderado ascenso, que podrá ser notable en zonas de interior. Mínimas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, siendo flojo a moderado del sureste en zonas de interior.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 14 25
FUERTEVENTURA
Poco nuboso o despejado. Entrada de polvo en suspensión dejando calimas ligeras por la tarde. Temperaturas máximas en moderado ascenso, que podrá ser notable en zonas de interior. Mínimas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, siendo flojo a moderado del sureste en zonas de interior.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 14 23
GRAN CANARIA
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en zonas bajas del noreste durante las horas nocturnas. Entrada de polvo en suspensión por encima de 300-500 metros, dejando calimas ligeras por la tarde y especialmente en vertientes este y sur. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso en zonas bajas, más acusado en cumbres y medianías del este y suroeste. Mínimas con pocos cambios, salvo moderado ascenso en la vertiente suroeste y zonas altas; sin descartar un ascenso localmente notable en cumbres. Viento moderado del nordeste en zonas bajas, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste durante la primera mitad del día. Brisas en las costas del suroeste. En cumbres y medianías, viento flojo a moderado del sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 16 21
TENERIFE
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el noreste durante las horas nocturnas por debajo de los 400-700 metros de altitud. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso, que podrá ser localmente más acusado en la Cordillera Dorsal. Mínimas con pocos cambios en zonas bajas y ascenso moderado en medianías y zonas altas; sin descartar un ascenso localmente notable en cumbres. Viento moderado del nordeste en zonas bajas, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste durante la primera mitad del día. Brisas en las costas del oeste. En cumbres y medianías, viento flojo a moderado del sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 16 22
LA GOMERA
Poco nuboso o despejado. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas máximas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres. Mínimas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste. Brisas en las costas del sur. En cumbres y medianías, viento flojo a moderado del sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 15 23
LA PALMA
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el noreste durante la madrugada por debajo de los 600-800 metros de altitud. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas máximas en ligero ascenso en zonas bajas y de carácter moderado en medianías y, especialmente, en cumbres. Mínimas con pocos cambios en zonas bajas y ascenso moderado en medianías y zonas altas; sin descartar un ascenso localmente notable en cumbres. Viento moderado del nordeste en zonas bajas, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste durante la primera mitad del día. Brisas en el oeste. En cumbres y medianías, viento flojo a moderado del sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 15 22
EL HIERRO
Poco nuboso o despejado. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas máximas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres. Mínimas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste durante la primera mitad del día. Brisas en el suroeste. En cumbres y medianías, viento flojo a moderado del sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 12 20
