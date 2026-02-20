Canarias está cada vez más lejos de la región ultraperiférica más rica

Los canarios hace tiempo que no son los ciudadanos más ricos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea (UE). Pero la brecha se agranda. La economía del Archipiélago es la que tiene un mayor peso entre la de estos territorios, el Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas, –58. 144 millones de euros en 2024–, más que duplicó al de la siguiente RUP con mayor volumen de riqueza total, la francesa Isla Reunión. Pero, al dividir esta cantidad entre el número de habitantes para obtener el PIB per cápita –uno de los indicadores más fiables para medir el desarrollo socioeconómico de una región– Canarias cae hasta la tercera posición. Desde 2015, el archipiélago portugués de Madeira nos ha tomado la delantera. De manera que, no es una novedad que quienes residen en las Islas ya no son los más pudientes de las regiones ultraperiféricas, pero lejos de adelantar posiciones, la distancia que existe entre Canarias y la RUP más rica no ha parado de crecer en estos últimos años.

La oficina de estadística comunitaria lo corrobora con sus últimos datos publicados, que datan del año 2024. De acuerdo con Eurostat, la riqueza per cápita en Canarias se situó aquel año en el 72% de la media de Veintisiete Estados miembros de la UE. Explicado grosso modo, por cada cien euros que el ciudadano medio de cualquier país europeo tenía en su bolsillo, el canario apenas disponía de 72 euros para gastar. O lo que es lo mismo, en la cartera isleña dejan de entrar 28 euros de cada cien. En aquel mismo momento, la renta per cápita media en Madeira se situaba en el 88%, por lo que la distancia que tenían con la media europea era de solo doce euros.

La brecha entre la renta per cápita canaria y la de la región portuguesa es considerable, de 16 puntos. Pero es que esta distancia no solo no se recorta, sino que año tras año no hace otra cosa que crecer. En 2015, el año en el que Madeira superó al Archipiélago por primera vez en este indicador, lo hizo por tan solo un punto de diferencia. Mientras los canarios tenían el 73% del PIB per cápita europeo, los madeirenses el 74%. Es decir, el archipiélago lusitano no solo ha arrebatado a las Islas el liderato, sino que cada vez Canarias se aleja más y más. Ambas regiones avanzan sí, pero una lo hace mucho más rápido que la otra.

Brecha

Pero ser o no ser los más ricos de las regiones ultraperiféricas tiene realmente poco valor si se mira al ámbito europeo. Aunque se hable de las más ricas y pobres, lo cierto es que todas estas regiones están entre los territorios menos desarrollados de la UE y, por lo tanto, realmente, todas forman parte de la Europa más pobre. De manera que, aunque Canarias y Madeira avancen en su PIB per cápita, la velocidad europea es también mucho mayor. Si se quisiera visualizar habría que pensar que la renta media de la UE circula en un tren de alta velocidad, la de Madeira en deportivo y la canaria en un utilitario. Con lo que recortar posiciones con la media comunitaria se vuelve difícil.

Pero, ¿cuáles son las regiones que conforman las RUP? Son los nueve territorios europeos más alejados del continente. Además de Canarias, tienen también este estatus cinco departamentos franceses de ultramar –la Guayana, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión–, una colectividad francesa de ultramar–San Martín–, y dos autonomías portuguesas –Azores y Madeira. El Archipiélago es la región más poblada de todas ellas –2,2 millones de habitantes–y también la que tiene un mayor volumen de Producto Interior Bruto. Pero, si lo que se mira es el reparto figurado de la riqueza entre sus ciudadanos la situación cambia.

Porque, aunque ya se ha dicho que liderar la renta per cápita de las RUP signifique poco a nivel europeo, este análisis permite comparar cuál es la situación entre territorios que sí tienen características comunes. Están a miles de kilómetros del continente y cuentan, por tanto, con mayores dificultades para generar riqueza, empleo y atraer inversiones. Y su análisis no hace otra cosa que ahondar en el extraordinario proceso de empobrecimiento relativo en el que Canarias lleva sumida varios años.

Sorpasso

Hasta 2015, el Archipiélago ostentaba el liderazgo indiscutible. Ninguna otra región ultraperiférica le hacía sombra. Pero aquel año todo cambió y por primera vez Madeira dio el sorpasso a las Islas. Desde ese momento, Canarias no ha recuperado nunca la primera posición. Y la llegada de la crisis del coronavirus no hizo otra cosa que agravar esta situación mucho más. La paralización de la economía, con el turismo y la hostelería como principales actividades perjudicadas, provocó una debacle macroeconómica nunca vista en el Archipiélago. La dependencia de la actividad turística es tal que el PIB cayó un 18% en un solo año. Circunstancia que afectó igualmente a otros territorios ultraperiféricos, aunque no con tanta magnitud. El desastre en Canarias fue tan notable que en el año 2021 tan solo dos RUP quedaron por detrás de las Islas en renta per cápita: Guyana y Mayotte.

Pero a partir de 2022, una vez se dio carpetazo a la pandemia, el ciclo económico en las Islas viró por completo. Las ansias por viajar tras dos años de confinamiento provocaron un efecto rebote en la economía, cuyo efecto todavía se deja sentir. La llegada de turistas se incrementó hasta alcanzar números nunca vistos. La facturación de la industria turística anotó máximos históricos y el empleo volatilizó récord tras récord, en una espiral económica de bonanza que todavía da coletazos.

Pero ni siquiera con un ciclo económico expansivo como el que se ha vivido en los últimos años, el Archipiélago ha conseguido recuperar su liderazgo. El Producto Interior Bruto de las Islas ha crecido e incluso ha superado de forma sustanciosa al de 2019, el último año de normalidad antes de la crisis del covid. De manera que el PIB crece en Canarias porque la economía sigue generando riqueza, pero la renta per cápita no sube –o lo hace poco a poco como refleja la estadística comunitaria– porque la población también aumenta y, sin embargo, la productividad por persona no crece al mismo ritmo.

Menor ritmo

Este se ha convertido en uno de los problemas estructurales de la economía del Archipiélago, que no solo está provocando que la renta per cápita canaria se aleje de la de Madeira –que lidera entre las RUP– sino que también gane distancia con la española y la europea. Es decir, no se puede decir que la economía canaria no avance, porque sí lo hace, pero a menor ritmo que estas, por lo que irremediablemente se va quedando cada vez más atrás.

El archipiélago lusitano es también un territorio cuyo principal actividad económica es el turismo. Sin embargo, no solo se ha registrado un incremento importante de su Producto Interior Bruto en los últimos diez años, sino que un crecimiento sostenido de su población y un aumento de su productividad, hacen que la renta per cápita crezca bastante más que en Canarias. Entre 2015 –año en el que superó por primera vez al Archipiélago en este indicador– y 2024 –el último dato publicado– la riqueza de Madeira aumentó desde los 4.287 millones de euros a los 7.486 millones. Lo que supone un avance del 74,6%. Sin embargo, su población en este mismo periodo ha crecido un 1,9% y hace dos años tenía 259.440 residentes.

En ese mismo periodo el Producto Interior Bruto canario se ha incrementado un 46,6% –desde los 39.636 millones de 2015 a los 58.144 del año 2024– pero, en cambio, su población lo ha hecho un 6,1% y ya sobrepasa ampliamente los 2,2 millones de personas.