La DGT lo confirma: esta es la estafa que suplanta su identidad y puede vaciar las cuentas de los canarios

Millones de menajes fraudulentos circulan a diario entre las víctimas, en la mayoría de los casos suplantando a organismo público para que la estafa sea lo más creíble posible. Aprovechan la vulnerabilidad y el desconocimiento de las víctimas para enviar correos o SMS fraudulentos con el objetivo de vaciar las cuentas bancarias.

La Dirección General de Tráfico ha alertado a los ciudadanos sobre el fraude que están recibiendo cientos de conductores por SMS o correo electrónico sobre una supuesta multa por exceso de velocidad. Sin embargo, la DGT solo tiene una forma de notificar las sanciones.

La estafa que suplanta a la DGT

Es posible que algún conductor este a la espera por haber cometido una infracción al volante, pero ten cuidado porque los ciberdelincuentes se aprovechan de estas situaciones. Suplantan la identidad de la DGT para conseguir acceder a los datos personales y bancarios de sus víctimas y dejar las cuentas a cero. Es probable que la mayoría de conductores ya conozcan estos métodos, pero hay quienes continúan adaptándose a las nuevas tecnologías y puede recibir engaños a través de diferentes plataformas.

El objetivo de los ciberdelincuentes es acceder a las cuentas bancarias de sus víctimas. Por eso, utilizan la imagen de entidades conocidas, en este caso por la Dirección General de Tráfico (DGT), y así es más fácil que la víctima caiga en la trampa.

¿Qué hacer si ha recibido un mensaje falso de la DGT?

El INCIBE lanza una serie de consejos para las personas que hayan accedido al enlace y hayan proporcionado datos personales y bancarios a los estafadores:

Informar a tu banco para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias

para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias Guardar todas las evidencias para poder utilizarlas y demostrar la estafa

para poder utilizarlas y demostrar la estafa Denunciar la estafa ante la Policía Nacional o Guardia Civil, presentando las pruebas recopiladas.

La DGT NO envía notificaciones de sanciones por email o SMS solicitando el pago de multas. Los únicos canales de comunicación son a través del correo postal o de la Dirección Electrónica Vial DEV, previo registro", recuerdan.

Sanciones de la DGT

Tráfico sanciona a los conductores por diferentes motivos, depende el tipo de infracción se cataloga como leve, grave o muy grave. Entre las multas más comunes entre los conductores se encuentran:

Exceso de velocidad

Alcohol y drogas al volante

Uso de dispositivos móviles durante la conducción

Circular en dirección prohibida o contraria

Uso incorrecto del cinturón de seguridad

Distancia de seguridad

No respetar las señales de tráfico o la normativa establecida

Dependiendo el tipo de infracción las sanciones pueden ser simplemente económicas o acarrear también perdida de puntos.