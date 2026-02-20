La DGT lo confirma: esta es la estafa que suplanta su identidad y puede vaciar las cuentas de los canarios
El uso diario de los teléfonos móviles es una vía de estafa cada vez más utilizada por los ciberdelincuentes
Millones de menajes fraudulentos circulan a diario entre las víctimas, en la mayoría de los casos suplantando a organismo público para que la estafa sea lo más creíble posible. Aprovechan la vulnerabilidad y el desconocimiento de las víctimas para enviar correos o SMS fraudulentos con el objetivo de vaciar las cuentas bancarias.
La Dirección General de Tráfico ha alertado a los ciudadanos sobre el fraude que están recibiendo cientos de conductores por SMS o correo electrónico sobre una supuesta multa por exceso de velocidad. Sin embargo, la DGT solo tiene una forma de notificar las sanciones.
La estafa que suplanta a la DGT
Es posible que algún conductor este a la espera por haber cometido una infracción al volante, pero ten cuidado porque los ciberdelincuentes se aprovechan de estas situaciones. Suplantan la identidad de la DGT para conseguir acceder a los datos personales y bancarios de sus víctimas y dejar las cuentas a cero. Es probable que la mayoría de conductores ya conozcan estos métodos, pero hay quienes continúan adaptándose a las nuevas tecnologías y puede recibir engaños a través de diferentes plataformas.
El objetivo de los ciberdelincuentes es acceder a las cuentas bancarias de sus víctimas. Por eso, utilizan la imagen de entidades conocidas, en este caso por la Dirección General de Tráfico (DGT), y así es más fácil que la víctima caiga en la trampa.
¿Qué hacer si ha recibido un mensaje falso de la DGT?
El INCIBE lanza una serie de consejos para las personas que hayan accedido al enlace y hayan proporcionado datos personales y bancarios a los estafadores:
- Informar a tu banco para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias
- Guardar todas las evidencias para poder utilizarlas y demostrar la estafa
- Denunciar la estafa ante la Policía Nacional o Guardia Civil, presentando las pruebas recopiladas.
La DGT NO envía notificaciones de sanciones por email o SMS solicitando el pago de multas. Los únicos canales de comunicación son a través del correo postal o de la Dirección Electrónica Vial DEV, previo registro", recuerdan.
Sanciones de la DGT
Tráfico sanciona a los conductores por diferentes motivos, depende el tipo de infracción se cataloga como leve, grave o muy grave. Entre las multas más comunes entre los conductores se encuentran:
- Exceso de velocidad
- Alcohol y drogas al volante
- Uso de dispositivos móviles durante la conducción
- Circular en dirección prohibida o contraria
- Uso incorrecto del cinturón de seguridad
- Distancia de seguridad
- No respetar las señales de tráfico o la normativa establecida
Dependiendo el tipo de infracción las sanciones pueden ser simplemente económicas o acarrear también perdida de puntos.
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
- El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
- Jacob Lorenzo emociona a Canarias junto a su hijo disfrazado de hada en el Carnaval de Tenerife