¿Dónde donar sangre en Canarias la próxima semana?

La donación de sangre en Canarias vuelve a reforzarse con nuevas campañas extraordinarias en varias islas. La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente del Servicio Canario de la Salud, ha activado para la próxima semana un amplio despliegue de colectas en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, que se suman a los puntos fijos de extracción distribuidos por todo el Archipiélago.

El objetivo es claro: facilitar la donación al mayor número de personas posible y mantener los niveles óptimos de reservas en los hospitales públicos y centros concertados. No hay que olvidar que una sola donación puede ayudar hasta a tres pacientes diferentes, ya que la sangre se fracciona en distintos componentes (glóbulos rojos, plasma y plaquetas), esenciales para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes o urgencias.

A continuación, detallamos dónde donar sangre en Canarias esta semana, con todos los puntos móviles y centros hospitalarios habilitados en cada isla.

Gran Canaria contará con múltiples campañas dirigidas tanto a población general como a colectivos específicos.

Dónde donar sangre en Gran Canaria

Campañas en la capital y otros municipios

En Las Palmas de Gran Canaria, la próxima semana se desarrollará una campaña destinada al personal de la Base General Alemán Ramírez, de lunes a jueves en horario de mañana.

Además:

El día 24 habrá una colecta en la empresa Emalsa, en su sede de Las Ramblas.

El miércoles, la unidad móvil se trasladará al Llano de las Brujas.

Viernes y sábado se podrá donar en el Centro Comercial Las Arenas en horario de tarde.

En el ámbito educativo, también se activan campañas en:

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria.

IES Faro de Maspalomas.

Colegio Claret (Las Palmas y Tamaraceite).

Por otro lado, la unidad móvil permanecerá toda la semana en Telde, en la plaza de San Gregorio, con horario de mañana y tarde de lunes a jueves, y turno vespertino el viernes.

Puntos fijos en Gran Canaria

La Dirección General pone a disposición su sede provincial en la calle Alfonso XIII (Las Palmas de Gran Canaria), abierta de lunes a viernes en amplio horario de mañana y tarde.

También se puede acudir sin cita previa a hospitales como:

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias

En todos los casos, salvo festivos, cuentan con espacios reservados para donantes.

Asimismo, el punto fijo de Santa Lucía de Tirajana (anexo al Centro de Salud de Vecindario) mantiene operativa su agenda durante la semana en distintos tramos horarios.

Donar sangre en Tenerife

Donar sangre en Tenerife

Tenerife refuerza su red con campañas móviles y puntos hospitalarios consolidados.

Campañas en el norte y sur de la isla

El Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, mantiene activo su punto de donación de lunes a viernes.

El viernes 27 se desarrollará una campaña conjunta con el Grupo Hospiten en sus centros hospitalarios.

En San Cristóbal de La Laguna —sede regional del Día Mundial del Donante de Sangre 2026— se habilitarán varios espacios, incluyendo un punto en La Cuesta y otro en la Plaza de la Catedral.

También habrá colectas en Adeje, con acciones en establecimientos hoteleros y espacios comerciales.

Red hospitalaria y puntos fijos

Entre los centros donde se puede donar sin cita previa destacan:

Hospital Universitario de Canarias

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Además, permanece operativo el punto fijo de Santa Cruz de Tenerife, en Méndez Núñez, y el ubicado en el Centro de Salud de San Isidro (Granadilla de Abona), este último con plaza de aparcamiento reservada para donantes.

Campaña de donación en Fuerteventura

En Fuerteventura continúa la campaña en Pájara:

Lunes y martes: Plaza República de La Lajita.

Miércoles: Oasis Wildlife.

Jueves y viernes: junto al Ayuntamiento.

Además, el Hospital General de Fuerteventura mantiene su punto fijo de donación en horario de mañana de lunes a viernes, recomendándose cita previa telefónica.

Dónde donar en Lanzarote

La próxima semana se instalará un punto de donación en el polideportivo municipal de Tías, operativo de lunes a jueves en horario de tarde y el viernes por la mañana.

Asimismo, permanece activo el punto fijo en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, de lunes a viernes en horario matinal.

Primera campaña del año en El Hierro

El Hierro acoge la primera campaña anual:

Lunes y martes en la plaza de Tigaday (Frontera).

Miércoles en El Pinal.

Jueves y viernes en la plaza de Santiago, en Valverde.

También se puede donar en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes los lunes en horario de mañana.

La red de donación en La Palma y La Gomera

Aunque no hay campañas extraordinarias anunciadas, ambas islas mantienen operativos sus puntos hospitalarios:

Hospital Universitario General de La Palma

Hospital Nuestra Señora de Guadalupe

Ambos centros permiten donar en distintos tramos de lunes a viernes, con horarios específicos según la jornada.

Requisitos para donar sangre en Canarias

Para ser donante es imprescindible:

Tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es la primera donación).

Pesar más de 50 kilos.

Gozar de buena salud general.

No estar embarazada.

Ante cualquier duda, la Dirección General dispone de un teléfono gratuito de atención al donante (900 234 061). También se puede consultar información actualizada en la web oficial del Servicio Canario de la Salud: https://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/