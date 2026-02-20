Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | La histórica ley de amnistía abre un nuevo capítulo para el futuro político de Venezuela

Delcy Rodríguez pide revisar los casos que no estén contemplados en la recién aprobada ley de amnistía para presos políticos

Familiares de detenidos esperan frente a El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención, después de que la Asamblea Nacional aprobara una ley de amnistía.

Familiares de detenidos esperan frente a El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención, después de que la Asamblea Nacional aprobara una ley de amnistía. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

  1. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  2. Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
  3. El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
  4. Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
  5. El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet
  6. Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
  7. Jacob Lorenzo emociona a Canarias junto a su hijo disfrazado de hada en el Carnaval de Tenerife
  8. La Bonoloto toca en Canarias

La Justicia no ve delito en la filtración del magistrado Navarro a Ábalos

EEUU captura a Maduro, en directo | La histórica ley de amnistía abre un nuevo capítulo para el futuro político de Venezuela

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

La Aemet anuncia viento fuerte y subida de temperaturas en Canarias este viernes: estas son las islas con rachas más intensas

La Aemet anuncia viento fuerte y subida de temperaturas en Canarias este viernes: estas son las islas con rachas más intensas

Ascanio Química integra sostenibilidad y competitividad industrial

Grupo FSM refuerza su compromiso con la sostenibilidad

La reina Sofía, ovacionada en Canarias tras recibir el máximo reconocimiento de Loro Parque por su defensa de la naturaleza

