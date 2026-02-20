La externalización de las licencias urbanísticas agiliza 186 expedientes para la construcción de casas
El consejero Miranda considera que es un éxito mientras que el PSOE afirma que "solo ha servido para convertir locales comerciales en viviendas"
Ayuntamientos como Tinajo, Guía de Isora, La Oliva, Arico, Betancuria, Fasnia o Arrecife se han beneficiado del 'acelerón' que supuso la aprobación del decreto ley -cuya tramitación como texto legislativo continúa atascada desde el pasado mes de junio- para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas. Un polémico texto que permitía a los municipios delegar en entidades y agentes externos públicos y privados la elaboración los informes técnicos de las licencias urbanísticas con el fin de dar más agilidad a su tramitación.
Esta fórmula, que se aplica en Madrid y Valencia, ha permitido que "a través de datos de la empresa pública Gesplan, se hayan tramitado 121 expedientes", a los que hay que sumar los 65 que ha tramitado la Oficina Virtual de Reto Demográfico (OVRT), tal y como confirmó este viernes el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, en el Parlamento.
"No nos ha ido tan mal, y estamos satisfechos, pues así nos lo ha trasladado la Federación Canaria de Municipios (Fecam) o el alcalde de Fasnia", afirmó el consejero.
Situación dramática
Miranda insistió en que el objetivo del decreto era "solventar la dramática situación de los ayuntamientos y oficinas técnicas por carencia de medios personales y materiales", y recordó a los diputados que ahora está en su mano "las mejoras que los grupos políticos consensúen para incorporarlas y mejorar" al texto, toda vez que ya se han pedido hasta cuatro prórrogas que han retrasado la aprobación como ley del decreto convalidado.
"Estamos apoyando y los instrumentos están funcionando, no lo decimos nosotros, lo dicen los propios ayuntamientos", insistió Miranda.
Sin embargo, el diputado del PSOE Rafael Nogales, pese a reconocer que "se nota la incidencia en los municipios del reto demográfico", no está sirviendo para el resto de ayuntamientos, donde "detectamos que solo sirven para cambios de uso de locales comerciales en vivienda, pero no en agilizar los planeamientos municipales".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
Suscríbete para seguir leyendo
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
- El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
- Jacob Lorenzo emociona a Canarias junto a su hijo disfrazado de hada en el Carnaval de Tenerife