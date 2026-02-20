El general Ricardo Esteban se despide del mando de la Brigada Canarias XVI

La Brigada Canarias XVI (Brican XVI) realizó un acto militar con motivo de la despedida del general Ricardo Esteban, quien deja el mando tras su ascenso al empleo de general de división del Cuerpo General del Ejército de Tierra, según el Real Decreto 100/2026, de 11 de febrero. La ceremonia se desarrolló en la Base Base General Alemán Ramírez, y consistió en una parada militar en la que participaron las distintas unidades que integran la Brican XVI, en un acto que sirvió para rendir homenaje a la labor desempeñada por el general durante su etapa al frente de la brigada desde 2023.

El desarrollo del acto comenzó con la revista a la Fuerza, tras la cual se leyó la orden de ascenso y cese en destino del general Esteban, quien a continuación llevó a cabo la renovación de juramento a la Bandera. El general Esteban pronunció una alocución, tras la cual tuvo lugar un homenaje a quienes fallecieron en misión. Seguidamente, la formación entonó el himno de la Brican XVI, un "espíritu de su ideario y el compromiso de unidad". Previo al desfile tuvo lugar una alocución del teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias, quien presidió el acto y dedicó unas palabras a los presentes, deseando la mejor de las suertes al general de división Ricardo Esteban en su nuevo destino.

Noticias relacionadas

Nombramiento

La jornada finalizó con el desfile de la fuerza encabezado por el coronel Chamorro, jefe del Regimiento de Infantería Canarias 50. Desde el día 12 de febrero y por orden 430/01946/26 del Boletín Oficial de Defensa, el nuevo jefe de la Brigada Canarias XVI es el general de brigada José Ramón Collazo, quien próximamente tomará posesión de su cargo. El general Collazo, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, recibió su despacho de teniente de Infantería en julio de 1995. En su amplia trayectoria militar destacan los destinos en unidades de operaciones especiales y el servicio en 7 misiones internacionales en Bosnia Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Irak y Líbano. Cuenta, entre otras especializaciones, con los cursos de Operaciones Especiales, Buceador de Asalto, Profesor de Educación Física y Estado Mayor. Cuenta con el perfil lingüístico en lengua inglesa. Está casado con Begoña y tiene dos hijas.