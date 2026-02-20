El hombre que mató a su hijo en Tenerife dejó gravemente herida a su mujer, que alertó a los vecinos del ataque de su pareja

Los vecinos de la familia víctima de un nuevo episodio de violencia machista registrado en la madrugada de este viernes en el sur de Tenerife se enteraron de los hechos por los gritos de dolor y desesperación de la mujer.

Residentes en el portal 2 del Paseo Santa Eulalia, en la barriada nueva de Cabo Blanco, en Arona, salieron a la vía pública alertados por las expresiones de dolor e impotencia de la madre del niño de 10 años asesinado por su padre a machetazos.

Los residentes en la zona no imaginaron nunca que el hombre fuera capaz de cometer un crimen de esta magnitud, puesto que nunca habían oído gritos ni peleas entre la pareja o con el menor. Por esa razón, su sorpresa fue mayúscula en las primeras horas de la madrugada.

Una vez que los guardias civiles llegaron a las inmediaciones del inmueble en el que se produjo el ataque, el hombre salió a la calle y trató de atacarlos con el mismo machete con el que mató a su hijo y dejó herida de gravedad a su mujer.

Edificio de viviendas en Cabo Blanco, en Arona, donde un padre mató a un hijo de 10 años en la madrugada de este viernes e hirió a su mujer y un guardia civil / Pedro Fumero

Después de lesionar en un brazo a uno de los agentes, sus compañeros realizaron varios disparos con sus armas reglamentarias y lo abatieron en el acto. El levantamiento de su cadáver se produjo a las 05:30 horas. A continuación, los investigadores del cuerpo de seguridad subieron a la vivienda, donde permanecía el cadáver del menor.