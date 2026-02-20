Grupo FSM refuerza su compromiso con la sostenibilidad

Grupo FSM lleva años integrando la sostenibilidad como eje estratégico de su actividad, con una apuesta decidida por las energías renovables y la optimización de los recursos agrícolas.

La compañía opera parques eólicos en el norte de la isla, dispone de instalaciones fotovoltaicas destinadas al autoconsumo en sus centros productivos y desarrolla nuevos proyectos como la agrivoltaica sobre plataneras, fotovoltaica que permite combinar producción agrícola y generación solar en la misma superficie. Además, planifica nuevas infraestructuras para ampliar su capacidad de generación renovable en los próximos años.

Esta trayectoria responde a una idea clara: la sostenibilidad no es una acción puntual, sino una planificación a largo plazo. No se trata solo de ser sostenibles hoy, sino de garantizar que la actividad agrícola y energética pueda mantenerse en equilibrio con el territorio también mañana.

En este contexto, uno de los proyectos clave de la empresa es la planta de biogás proyectada en La Atalaya de Guía. La iniciativa incorpora la gestión de residuos orgánicos al modelo de economía circular que la compañía viene desarrollando, integrando energía, agricultura y sostenibilidad en una misma estrategia.

Se trata de dar respuesta a un problema estructural de la isla: la gestión de los residuos orgánicos. En Gran Canaria el territorio es limitado, la presión sobre el suelo es constante y la gestión de residuos se ha convertido en uno de los grandes desafíos ambientales del presente y del futuro. En el norte de la isla, donde la actividad agrícola y ganadera forma parte de la identidad histórica y económica, esta realidad es especialmente visible.

Finca de plataneras. / FSM Agricultura

Los restos orgánicos derivados del sector primario requieren soluciones que proyecten un modelo viable a largo plazo, y todo esto respetando el entorno donde se ubica.

El proyecto ha sido diseñado mediante estudios técnicos específicos que analizan aspectos clave como pueden ser la seguridad, la dispersión de olores o el tráfico de camiones.

El extenso conjunto de informes, elaborados por técnicos especializados y exigidos por la normativa vigente, forman parte del expediente de tramitación y han sido validados conforme a los procedimientos establecidos.

El diseño de la instalación, su escala y su funcionamiento responden a esos condicionantes técnicos y ambientales. Además, cumple el nuevo decreto de protección de atmósfera de Canarias recientemente publicado.

La superficie ocupada por los componentes de esta planta de biogás es de aproximadamente 1 fanegada (5.550 m²) y posee como elemento más voluminoso un único biodigestor. La superficie total con plataforma de camiones y viales es cercana a 2 fanegadas (9.830 m²) dentro de una finca con una extensión total de 386.574 m²

La planta de biogás se ha dimensionado con la capacidad necesaria y suficiente para gestionar los destríos de la actividad agrícola propia de Grupo FSM. No se trata de una instalación sobredimensionada sino hecha a medida, adecuada a los residuos que se generan en la actividad agrícola.

Con el objetivo de facilitar información detallada, acceso a informes técnicos y resolver cualquier duda sobre el proyecto, Grupo FSM ha habilitado el correo plantadebiogas@grupofsm.com como canal directo de consulta. Además, la compañía pondrá a disposición de las personas interesadas un canal de WhatsApp, donde se compartirán explicaciones técnicas y documentación complementaria.