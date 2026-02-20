Kia Ev3 recibe el premio de ‘MEJOR COCHE DE CANARIAS-2026’

Alfredo Morales, director general de ASTARA CANARIAS-Kia, recibió de manos de Manuel Domínguez, Vicepresidente del Gobierno en Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, el galardón que acredita al nuevo Kia Ev3, como el ‘Mejor Coche de Canarias-2026’, premio que concede la Asociación de Periodistas del Motor de Canarias-APEMOC, en su vigésimo primera edición del prestigioso galardón. El brillante evento tuvo lugar en el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway, en Las Palmas de Gran Canaria.

El acto contó también con la presencia de Felipe Alfonso El Jaber, Viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias; Jorge Belzunce, director general de Astara España y sur de Europa; Fernando González, presidente de Fredica; José Manuel Suárez y Francisco Fariña, presidente y vicepresidente de APEMOC-Asociación Periodistas del Motor de Canarias.

Acompañaron en la gala del premio, Rafael Pombriego, vice-presidente de FREDICA, asociación empresarial que colabora con el certamen desde su creación. Además, Andrés Izquier, presidente del Grupo ARI; Timanfaya Rodríguez (CEO Grupo ARI) y Sergio Robaina, gerente de Arimotor-Kia Canarias.

La Gala fue presentada por el informador del motor Juan González, coordinador del premio. Asistieron al evento los ocho miembros del jurado y una amplia representación de asociaciones empresariales de la provincia de Las Palmas.

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, destacó que ““Es un sector prioritario para nuestro gobierno y para contribuir estamos trabajando en planes de empleo en Formación Profesional para dotar a profesionales en aquellos sector del que son demandados por las empresas de automoción. Somos consciente de la importancia en la generación de empleo y un importante sector paralelo que contribuye a la economía del archipiélago. Felicitar a la marca ganadora y a los miembros del jurado por consolidad un premio durante 21 años, un mérito que muy pocos pueden alcanzar”.

Alfredo Morales, máximo responsable de ASTARA CANARIAS-KIA, apuntó que “Kia Canarias en tres ocasiones ha logrado vender 5000 unidades anuales, lo que habla de una realidad en la que Kia es una marca preferida por los canarios. Tampoco es casualidad que el Ev3 haya ganado tres premios diferentes con jurados diferentes, internacional, nacional y canario”.

Fernando González expresó que: “El sector de la automoción es un sector tractor que aporta valor añadido a la economía regional por la creación de actividad. El parque automovilístico en el archipiélago presenta una situación alarmante con un envejecimiento de 16 años, del que el 34% es absentismo en las ITV. Por ello, e requiere planes de renovación autonómicos complementarios y compatibles con los planes nacionales.”

Reconocimiento a Fernando González

Durante el desarrollo del acto, la Asociación de Periodistas del Motor de Canarias APEMOC, realizó un reconocimiento a la trayectoria empresarial y directiva en el sector del Automóvil. A Fernando González, director general del GRUPO Ari y presidente de Fredica. González ha sido un pilar fundamental en el crecimiento del GRUPO ARI, siempre muy cerca de su presidente Andrés Izquier y en colaboración con la CEO del Grupo, Timanfaya Rodríguez.

APEMOC reconoce a González su predisposición al frente de Fredica y por sus valores expresados con el trato a la prensa del motor de Canarias.

20 ganadores

Los coches ganadores en las ediciones anteriores han sido:el Fiat Grande Punto (2006), Peugeot 207 (2007), Kia Cee’d (2008), Volkswagen Scirocco (2009), Opel Astra (2010), Nissan Juke (2011 y 2020), Audi Q3 (2012), Peugeot 208 (2013), Seat León (2014), Nissan Pulsar (2015), Renault Kadjar (2016), Nissan Micra (2017), Seat Arona (2018), Nissan LEAF (2019). Ford Kuga (2021) y Nissan Qashqai Mild Hybrid (2022), Renault Austral (2023), BYD Dolphin (2024), Dacia Duster (2025), a los que se une en 2026 el Kia Ev3

Miembros del Jurado

El jurado del premio ‘Mejor Coche de Canarias’ está compuesto por los informadores del motor: José Manuel Suárez (TVE-C), Francisco Fariña (Productor Delegado de la TVCanaria), Juan González (La Provincia-Diario de Las Palmas y www.motoractualidad.es), Álvaro Díaz (www.motorchicharrero.com y www.canariasAutoMoto.com), Juan Carlos De Felipe (Canarias 7 y www.motoraldia7.com), Domingo González ( www.motoractualidad.es ), Teodoro Vega (Radio Faycan), Cipriano García (Mírame TV y kronómetro cero-radio).

El galardón de ‘Mejor Coche de Canarias’, tiene carácter anual y trata de premiar y distinguir al automóvil que reúne unas condiciones óptimas para el ciudadano del archipiélago, valorándose los capítulos de Seguridad Activa y Pasiva, Acabados y Materiales, Diseño, Confort, Equipamiento, Tecnología innovadora, Valores Ecológicos, Incorporación de la tecnología eléctrica e híbrida, Costes de Mantenimiento, relación Calidad/Precio, el Momento Marca y la calidad del servicio de atención al cliente y post venta que ofrece el Importador o Concesionario que distribuye la marca en el archipiélago.

Kia Ev3

Astara Canarias está integrada en el grupo global Astara (antes Bergé), que gestiona la marca en 57 países y que la región del archipiélago depende de la oficina central en Dubái. Allí se coordinan mercados tan diversos como Israel, Sudáfrica, Marruecos o Argelia.

El jurado del premio MEJOR COCHE DE CANARIAS, ha valorado y reconocido al Kia Ev3, coche eléctrico 100%, con medidas de mide 4.300 mm de largo, 1.850 mm de ancho, 1.560 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.680 mm. Está equipado con un sistema de propulsión eléctrica de última generación con tracción delantera, basado en la Plataforma Modular Eléctrica Global (EGMP), con tecnología de baterías de cuarta generación de Kia. El EV3 en versión estándar se ofrece exclusivamente con una batería de 58,3 kWh, mientras que la variante EV3 Long Range está equipada con una batería de 81,4 kWh.

En ambas versiones el motor eléctrico genera 150 kW y 283 Nm, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. La velocidad máxima del EV3 es de 170 km/h.

El Ev3 cuenta con exterior atrevido y vanguardista con un interior innovador y práctico que maximiza el espacio, la funcionalidad y el confort. La mayor autonomía de su clase: 600 km. Carga de la batería del 10 al 80 % en 31 minutos. Kia AI Assistant, Premium Streaming, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y actualizaciones remotas Over-the-Air para una experiencia de utilización óptima. El EV3 facilitará el acceso a los vehículos eléctricos y acelerará la transición de Kia para convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad sostenibles.

El EV3 irradia una presencia muy firme. En la parte frontal, los faros verticales situados en los extremos de una superficie limpia contribuyen a crear una actitud abierta. Una sensación de amplio volumen interior se combina con unos elementos gráficos diferenciados y un aspecto musculoso, armonizado en toda la carrocería.

Una nueva y robusta interpretación del icónico diseño Tiger Face de Kia incorpora el moderno concepto de firma lumínica Star Map (mapa estelar) de la marca. Dispuestas verticalmente, las luces de circulación diurna (DRL) enfatizan aún más la imagen de Tiger Face para proyectar una imagen de gran confianza.

De perfil, el EV3 proyecta un aura de fuerza excepcional, combinada con una poderosa impresión de agilidad y dinamismo. La línea del techo, larga, inclinada y elegante, deviene a la perfección en un portón inclinado, que refleja aún más el técnico diseño de la carrocería. La silueta dinámica y las dimensiones del habitáculo garantizan un interior espacioso, mientras que los exclusivos volúmenes y elementos gráficos entrelazados acentúan aún más su carácter innovador.

La parte posterior complementa el tecnológico lenguaje formal y la presencia del EV3. La gruesa franja negra, que destaca la conexión entre el robusto diseño del pilar C del SUV y la dinámica línea del techo, realza aún más la sensación de fuerza que transmite el vehículo. El diseño simple y geométrico de los pilotos traseros se integra a la perfección con la luneta, enmarcando un portón futurista con un aspecto ancho, técnico y elegante, inspirado en la firma luminosa frontal Tiger Face Star Map.