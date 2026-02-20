Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios

Los meses de invierno se utilizan prendas de abrigo más voluminosas que ayudan a los ciudadanos a sobrevivir al frío. Sin embargo, utilizar este tipo chaquetas puede afectar la seguridad tanto del conductor como del resto de usuarios de la vía.

La Dirección General de Tráfico junto a la Guardia Civil se encargan de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto del país. Por eso, emplean campañas de vigilancia para concienciar a los conductores de prácticas comunes al volante que no garantiza la protección de los pasajeros.

¿Qué dice el Reglamento General de Circulación?

Utilizar un abrigo o chaqueta gruesa puede disminuir la movilidad de los conductores durante la circulación, impidiendo así que la capacidad de reacción ante imprevistos durante la circulación. Además, conducir con este tipo de prendas reduce la eficacia del cinturón de seguridad.

Según el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación: "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Además, el artículo 3.1 explica que "se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario".

Sanciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a través de sus redes sociales que conducir con anoraks o plumas. Aunque el Reglamento General de Circulación no prohíbe expresamente llevar abrigo mientras se conduce, pero sí existen diferentes motivos por lo que se puede multar a los conductores. Utiliza guantes, ropa voluminosa o calzado inadecuado puede acarrear sanciones económicas para los conductores que comentan la infracción.

"Ya sea en menores o en adultos, no se recomienda viajar en el interior del vehículo con abrigo puesto, ya que impide el correcto ajuste del cinturón de seguridad y le resta eficacia cuando entra en acción", avisa la DGT.

Las sanciones por conducir con poca movilidad se consideran infracciones leves, por lo que están sancionadas con 80 euros.

Consejos de la DGT para no utilizar abrigo en el coche

Tráfico recomiendo encender la calefacción del coche unos minutos antes de quitarse el abrigo. Cuando alcance entre 23 y 24 grados, los conductores tendrán la temperatura perfecta en el vehículo y podrán circular sin prendas voluminosas y cómodos.