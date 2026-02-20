Fernando Clavijo sobre la dimisión de Antonio Ortega: "Solo había dos posibilidades, la dimisión o el cese"

El director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, presentó su dimisión el pasado miércoles tras haber sido procesado por un presunto delito sexual a raíz de una denuncia que se remonta a su etapa como alcalde de San Mateo, en Gran Canaria. La renuncia se produjo apenas un día después de que se hiciera pública la decisión del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que acordó el procesamiento del exdirigente en el marco de esta causa judicial.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, se pronunció esta mañana al respecto e informó de que, desde que se conoció el auto judicial de Antonio Ortega, “el mismo director general fue quien nos trasladó al presidente del Gobierno y a mí su intención de dimitir”. Según explicó, la decisión responde a la intención de apartarse mientras se resuelve una causa que es “absolutamente de su ámbito personal” y evitar que esta situación pueda “afectar al Gobierno de Canarias”.

Además, el consejero aseguró que, con el abandono de su cargo, Ortega pretende “concentrar sus esfuerzos en su defensa”. En este sentido Rodríguez recalcó que “seguimos respetando la presunción de inocencia, evidentemente”, al mismo tiempo que aludió a que se trata de unas acusaciones “enormemente graves” por las que se procesará al ahora exdirector del Icavi. Además, Rodríguez aprovechó para agradecer “todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho a lo largo de estos años”.

Durante el Consejo de Gobierno del próximo lunes el Gobierno autonómico tomará cuenta de esta dimisión que hizo pública el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Esta renuncia se produce después de que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria procese a Ortega por un presunto delito contra la libertad sexual, según ha confirmado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Responsabilidad política

Ante ello, Clavijo ha especificado, en declaraciones a los periodistas en un acto en Santa Cruz de Tenerife que "solo había dos posibilidades: la dimisión o el cese". También subrayó que "como siempre" existe la presunción de inocencia pero, en este tipo de caso, se determinan "responsabilidades públicas o políticas y las judiciales", considerando que en una situación de esta índole se "requería una decisión de responsabilidad política que es la que se ha tomado".

Clavijo matizó que Ortega "no forma parte de Coalición Canaria (CC)", sino que el ya exdirector del Icavi es de Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), una de las asociaciones municipales que "en su momento apoyó la candidatura de CC en Gran Canaria pero no forma parte del partido”.