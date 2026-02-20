Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres migrantes declaran que trabajaban jornadas completas en la finca del expresidente de la COAG Rafael Hernández

Las víctimas, que se encontraban en los terrenos el día de la inspección, afirman que el empresario les pagó 25 horas por cada día de trabajo

Rafael Hernández con una cartel de la ONG que preside

Rafael Hernández con una cartel de la ONG que preside / LP/DLP

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Tres menores migrantes del centro Tagororhan declarado este jueves ante el juez que trabajaron jornadas laborales completas en la finca del expresidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Rafael Hernández Reyes, y les pagaron un salario de 25 euros por cada día de trabajo. El empresario está siendo investigado por un delito de trata de personas con fines de explotación laboral por presuntamente emplear a los adolescentes atendidos por la Asociación Oportunidades de Vida, que dirige su hija.

Los testigos son tres de los nueve menores que se encontraban en los terrenos de Hernández en el momento de la inspección.

Según sus relatos, solían salir a las siete de la mañana del centro, trabajaban hasta las 11 y, tras una parada de 20 minutos, proseguían hasta las dos de la tarde. Después, hacían otro parón para comer y volvían a trabajar hasta las cuatro o las cinco.

Iban en furgones de la asociación

Los menores aseguraron que quienes les propusieron trabajar en la finca fueron los monitores del centro, supuestamente guiados por instrucciones de sus superiores, y que se dirigían ahí en furgones de la asociación.

La causa también investiga a la hija del expresidente de la COAG y directora del centro, Elisa Hernández; su marido y encargado de la finca, Cristian Ruano; el secretario de la COAG, Manuel Redondo; y la trabajadora social de la asociación, Cathy Godoy.

Habrá ampliación.

