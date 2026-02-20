La ULPGC inviste a la reina Sofía como Doctora Honoris Causa por su compromiso social y humanitario

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha investido este viernes, 20 de febrero, a Su Majestad la Reina Doña Sofía como Doctora Honoris Causa, en reconocimiento a su trayectoria de apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, y especialmente por su respaldo continuado al Banco de Alimentos.

El acto académico se celebró en el Paraninfo de la ULPGC, con la presencia de las principales autoridades de Canarias, entre ellas la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno autonómico, Migdalia Machín; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

Durante su intervención, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, destacó el firme compromiso de Doña Sofía con la cultura, la ciencia y la educación, y subrayó que se trata de “una figura institucional de primer orden, con un mérito intelectual, ético y social acorde con los valores que definen a la universidad contemporánea”. En este sentido, señaló que la universidad “no solo produce conocimiento, sino que lo orienta, lo cuestiona y lo pone al servicio de la sociedad”.

Protesta ante la llegada de la reina emérita Sofía a la ULPGC para ser investida Doctora Honoris Causa / Mauricio del Pozo

La madrina de la investidura fue la profesora de Filología Moderna, Traducción e Interpretación de la ULPGC, Goretti García, quien puso de relieve la inquietud intelectual y humanística de la Reina, así como su implicación en foros internacionales y su influencia en iniciativas que han resultado beneficiosas para personas vulnerables fuera de las fronteras españolas. En su intervención, destacó también la estrecha relación de Doña Sofía con Muhammad Yunus, impulsor de los microcréditos, y su apoyo a programas orientados a combatir la pobreza, especialmente entre mujeres en países con economías emergentes.

Respaldo a la investigación de enfermedades neurodegenerativas

Asimismo, se recordó su respaldo a la investigación en enfermedades neurodegenerativas, con el impulso al Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía; su colaboración con la Confederación Autismo España; y su apoyo al CSIC para fomentar la investigación de vanguardia en el ámbito de la biotecnología.

Durante la ceremonia, el rector entregó a Su Majestad los símbolos propios de la investidura como Doctora Honoris Causa: el birrete laureado, el Libro de la Ciencia, el anillo para firmar y sellar dictámenes y consultas, y los guantes blancos, símbolo de la pureza.

Habrá ampliación.