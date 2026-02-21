La Aemet advierte de una masa de aire cálido con calima en Canarias en los próximos días: empeora la visibilidad y suben los termómetros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la llegada a Canarias de una masa de aire cálido procedente del continente africano, cargada de polvo en suspensión, que dará lugar a un episodio de calima durante los próximos días.

Según la previsión oficial, el polvo sahariano comenzará a notarse este sábado y será más intenso el domingo y el lunes, afectando a la calidad del aire y reduciendo la visibilidad, especialmente en zonas altas y vertientes orientadas al este y sur. La situación podría prolongarse hasta el martes o miércoles, cuando se espera que el episodio vaya remitiendo.

Además de la calima, el archipiélago registrará un ascenso progresivo de las temperaturas durante el fin de semana. En algunos puntos se podrían alcanzar valores próximos a los 28 o incluso 30 grados, especialmente en medianías y zonas del sur y oeste de las islas.Para este sábado se prevén vientos moderados del nordeste, con intervalos fuertes en vertientes sureste y extremo noroeste de varias islas durante la primera mitad del día. En el mar, el viento soplará con fuerza 4 a 5, con intervalos de 6 en algunas zonas, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de hasta 2 metros.

La Aemet recomienda prestar atención a la evolución de la calima, especialmente a personas sensibles a problemas respiratorios, y seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la intensidad del episodio.

LANZAROTE — Un sábado luminoso con el horizonte algo velado

La jornada comenzará con cielos poco nubosos o despejados. A lo largo de la tarde irá entrando polvo en suspensión, dejando una calima ligera que enturbiará ligeramente el ambiente, sobre todo en zonas de interior. Las temperaturas máximas subirán de forma moderada, con ascensos más notables en el interior, mientras que las mínimas descenderán ligeramente. El viento del nordeste soplará moderado, girando a sureste flojo a moderado en el interior.

Arrecife: 14 / 25 °C

FUERTEVENTURA — Ambiente despejado con llegada progresiva de calima

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados durante buena parte del día. Por la tarde comenzará a notarse la presencia de polvo sahariano en suspensión. Las máximas subirán de forma moderada, especialmente en zonas interiores, con mínimas en ligero descenso. El nordeste marcará el viento en costas, mientras que en el interior tenderá a componente sureste.

Puerto del Rosario: 14 / 23 °C

GRAN CANARIA — Contraste entre claridad y bruma en el este y sur

El día arrancará con cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos en zonas bajas del noreste durante la noche. A partir de media jornada, la calima hará acto de presencia por encima de los 300-500 metros, especialmente en vertientes este y sur. Las temperaturas subirán en zonas bajas y de forma más acusada en medianías y cumbres del este y suroeste. El viento del nordeste soplará moderado, con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste durante la mañana.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 21 °C

TENERIFE — Nubes bajas al amanecer y calor en ascenso

El norte y nordeste podrán amanecer con intervalos nubosos por debajo de los 400-700 metros, pero el resto del día será poco nuboso o despejado. No se descarta calima ligera en altura al final de la jornada. Las máximas subirán de forma ligera a moderada, con ascensos más destacados en la Cordillera Dorsal y en zonas altas. El nordeste soplará moderado, con intervalos fuertes en vertientes sureste y extremo noroeste durante la primera mitad del día.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 22 °C

LA GOMERA — Estabilidad con ligera bruma en altura

La isla vivirá un día mayoritariamente despejado. A últimas horas podría aparecer calima ligera en capas altas. Las temperaturas apenas variarán en la costa, pero subirán ligeramente en medianías y cumbres. El viento del nordeste será moderado en zonas bajas, con rachas más intensas en vertientes este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 15 / 23 °C

LA PALMA — Ascenso térmico más marcado en cumbres

El cielo permanecerá poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos en el noreste durante la madrugada. No se descarta presencia ligera de calima en altura al final del día. Las máximas subirán ligeramente en zonas bajas y de forma más acusada en medianías y cumbres. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste en la primera mitad del día.

Santa Cruz de La Palma: 15 / 22 °C

EL HIERRO — Jornada tranquila con temperaturas en ascenso en zonas altas

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados. No se descarta algo de calima ligera en altura hacia el final del día. Las máximas apenas cambiarán en la costa, pero subirán ligeramente en medianías y cumbres. El viento del nordeste será moderado en zonas bajas, con rachas más intensas en vertientes expuestas durante la mañana.

Valverde: 12 / 20 °C