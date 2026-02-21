La Aemet pronostica calima y calor inusual en Canarias este domingo con temperaturas cercanas a los 30 grados
La intrusión de polvo en suspensión se extenderá de este a oeste y vendrá acompañada de un repunte térmico que será especialmente acusado en varias vertientes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo una calima significativa en Canarias, que comenzará afectando a las medianías y se extenderá posteriormente hacia las costas, avanzando de este a oeste. La situación será más intensa en las vertientes este y sur del archipiélago.
Además, se prevé un ascenso de las temperaturas, que podrá ser localmente notable, especialmente en las máximas de las vertientes norte y este. En algunas zonas no se descarta que los termómetros alcancen los 30 ºC, valores poco habituales para esta época.
Los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, aunque en las islas más occidentales podrían aparecer intervalos de nubes altas durante la tarde y la noche.
El viento soplará flojo a moderado del este en costas. En medianías y cumbres será del sureste, con intervalos de fuerte en vertientes noreste y suroeste. En el interior y oeste de Lanzarote y Fuerteventura no se descartan rachas localmente muy fuertes en las horas centrales del día.
En el mar se espera viento del noreste de fuerza 3 a 4, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 3 metros. También habrá presencia de calima en aguas costeras de varias islas.
LANZAROTE — Calima intensa y subida térmica
Poco nuboso o despejado. Calima significativa, más concentrada durante la mañana y primeras horas de la tarde. Temperaturas en ascenso, más acusado en mínimas y en el norte en las máximas, donde pueden alcanzarse localmente 30 ºC. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a este de madrugada. En interior y oeste, sureste moderado con posibles rachas muy fuertes.
Arrecife: 17 / 26 °C
FUERTEVENTURA — Ambiente seco y más cálido
Poco nuboso o despejado con calima significativa, más intensa en la primera mitad del día. Temperaturas en ascenso, especialmente en mínimas y en zonas norte y oeste. Posibles 30 ºC en el interior. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a este. En interior y oeste, sureste moderado con rachas muy fuertes puntuales.
Puerto del Rosario: 17 / 25 °C
GRAN CANARIA — Calima extendiéndose a la costa
Poco nuboso, con algunos intervalos en el nordeste de madrugada. Calima significativa desde primeras horas en vertientes este y sur. Temperaturas en ascenso, localmente notable en máximas del norte y este y en mínimas del oeste y suroeste. Posibles 30 ºC en medianías. Viento flojo a moderado del nordeste, tendiendo a este. Brisas en costas del oeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 26 °C
TENERIFE — Repunte térmico notable en el norte y este
Poco nuboso, con intervalos en el norte a primeras horas. Calima significativa desde la mañana en vertientes este y sur. Temperaturas en ascenso, localmente notable en máximas del norte y este. Posibles 30 ºC en vertientes oeste y sur. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos sureste y oeste de madrugada.
Santa Cruz de Tenerife: 15 / 27 °C
LA GOMERA — Calima y máximas al alza
Poco nuboso, con intervalos en el norte al amanecer. Calima significativa desde la mañana en vertientes este y sur. Máximas en ligero a moderado ascenso; mínimas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos noroeste y este de madrugada.
San Sebastián de La Gomera: 15 / 25 °C
LA PALMA — Calor en aumento y polvo en suspensión
Poco nuboso, con intervalos en nordeste y oeste durante la noche. Calima significativa, afectando sobre todo a la vertiente este desde la tarde. Temperaturas en ascenso, notable en máximas del norte y este. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos sureste y noroeste.
Santa Cruz de La Palma: 19 / 24 °C
EL HIERRO — Ascenso moderado y ambiente seco
Poco nuboso con calima significativa, especialmente en vertientes este y sur desde la tarde. Máximas en ascenso; mínimas con pocos cambios o ligero aumento. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en extremos sureste y noroeste de madrugada.
Valverde: 12 / 20 °C
