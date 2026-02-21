La Aemet pronostica calima y calor inusual en Canarias este domingo con temperaturas cercanas a los 30 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo una calima significativa en Canarias, que comenzará afectando a las medianías y se extenderá posteriormente hacia las costas, avanzando de este a oeste. La situación será más intensa en las vertientes este y sur del archipiélago.

Además, se prevé un ascenso de las temperaturas, que podrá ser localmente notable, especialmente en las máximas de las vertientes norte y este. En algunas zonas no se descarta que los termómetros alcancen los 30 ºC, valores poco habituales para esta época.

Los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, aunque en las islas más occidentales podrían aparecer intervalos de nubes altas durante la tarde y la noche.

El viento soplará flojo a moderado del este en costas. En medianías y cumbres será del sureste, con intervalos de fuerte en vertientes noreste y suroeste. En el interior y oeste de Lanzarote y Fuerteventura no se descartan rachas localmente muy fuertes en las horas centrales del día.

En el mar se espera viento del noreste de fuerza 3 a 4, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 3 metros. También habrá presencia de calima en aguas costeras de varias islas.

LANZAROTE — Calima intensa y subida térmica

Poco nuboso o despejado. Calima significativa, más concentrada durante la mañana y primeras horas de la tarde. Temperaturas en ascenso, más acusado en mínimas y en el norte en las máximas, donde pueden alcanzarse localmente 30 ºC. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a este de madrugada. En interior y oeste, sureste moderado con posibles rachas muy fuertes.

Arrecife: 17 / 26 °C

FUERTEVENTURA — Ambiente seco y más cálido

Poco nuboso o despejado con calima significativa, más intensa en la primera mitad del día. Temperaturas en ascenso, especialmente en mínimas y en zonas norte y oeste. Posibles 30 ºC en el interior. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a este. En interior y oeste, sureste moderado con rachas muy fuertes puntuales.

Puerto del Rosario: 17 / 25 °C

GRAN CANARIA — Calima extendiéndose a la costa

Poco nuboso, con algunos intervalos en el nordeste de madrugada. Calima significativa desde primeras horas en vertientes este y sur. Temperaturas en ascenso, localmente notable en máximas del norte y este y en mínimas del oeste y suroeste. Posibles 30 ºC en medianías. Viento flojo a moderado del nordeste, tendiendo a este. Brisas en costas del oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 26 °C

TENERIFE — Repunte térmico notable en el norte y este

Poco nuboso, con intervalos en el norte a primeras horas. Calima significativa desde la mañana en vertientes este y sur. Temperaturas en ascenso, localmente notable en máximas del norte y este. Posibles 30 ºC en vertientes oeste y sur. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos sureste y oeste de madrugada.

Santa Cruz de Tenerife: 15 / 27 °C

LA GOMERA — Calima y máximas al alza

Poco nuboso, con intervalos en el norte al amanecer. Calima significativa desde la mañana en vertientes este y sur. Máximas en ligero a moderado ascenso; mínimas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos noroeste y este de madrugada.

San Sebastián de La Gomera: 15 / 25 °C

LA PALMA — Calor en aumento y polvo en suspensión

Poco nuboso, con intervalos en nordeste y oeste durante la noche. Calima significativa, afectando sobre todo a la vertiente este desde la tarde. Temperaturas en ascenso, notable en máximas del norte y este. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 19 / 24 °C

EL HIERRO — Ascenso moderado y ambiente seco

Poco nuboso con calima significativa, especialmente en vertientes este y sur desde la tarde. Máximas en ascenso; mínimas con pocos cambios o ligero aumento. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en extremos sureste y noroeste de madrugada.

Noticias relacionadas

Valverde: 12 / 20 °C