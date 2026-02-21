Animales sacrificados y abusos, la huella oculta de la santería en Canarias

El hallazgo de animales decapitados en espacios naturales, cruces de caminos o zonas próximas al mar ha dejado de ser un hecho aislado en las islas. La presidenta de la Asociación de Víctimas de la Santería, Victoria Vélez, y las coordinadoras de Pacma (Partido Animalista Con el Medio Ambiente) en la provincia de Las Palmas y en Ingenio, Iris Sánchez y Mari Carmen Santana, respectivamente, sostienen que detrás de estos restos existen redes clandestinas que combinan sacrificios rituales, movimientos de dinero opaco y abusos a personas en situación de vulnerabilidad.

Ambas entidades han mantenido recientemente una reunión con la Policía Canaria con el objetivo de canalizar información y facilitar posibles investigaciones. Iris Sánchez relata que los hallazgos se repiten en puntos concretos de Gran Canaria, como Tenoya, Guayadeque o zonas de costa. Según explica, los animales aparecen degollados o decapitados y abandonados en lugares con carga simbólica.

Denuncias formales

«Nosotros no estamos en contra de las creencias», afirma, «pero sí estamos en contra de que se utilicen y se maten animales». Desde Pacma insisten en que el sacrificio ritual de animales vulnera la legislación de protección animal.

Lo que para muchos puede pasar desapercibido, para Mari Carmen Santana es una señal inequívoca: una caja tirada puede contener restos de animales sacrificados. El punto de inflexión fue cuando encontró los cadáveres de un perro, aves y una cabra en lo que tenía todo el aspecto de ser un ritual de santería. Desde entonces denuncia todo lo que halla, que son muchos restos, apostilla. «Si no consta, no existe», remarca la coordinadora del partido en Ingenio, que lleva años documentando hallazgos de animales muertos. «Hay que entrenar la vista», explica. Las zonas de Telde, Agüimes e Ingenio son muy dadas a estas prácticas de santería.

Estafas y abusos

Victoria Vélez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Santería, dibuja un panorama que va mucho más allá de los animales sacrificados. Asegura que en España, y especialmente en Canarias, operan redes clandestinas que combinan estafas financieras, abusos sexuales y riesgos graves para la salud pública. Su implicación nace de una experiencia personal -sus sobrinas fueron captadas por este entorno- y, desde entonces, se ha infiltrado en distintos grupos para conocer el funcionamiento interno de estos rituales. Señala que en muchos casos la captación se produce a través de tiendas dedicadas a la santería.

Para Vélez, la santería es una «estafa piramidal» diseñada para extraer dinero de personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. La captación se dirige a enfermos, personas en crisis de pareja o con problemas económicos. El acceso comienza con consultas aparentemente asequibles, entre 30 y 70 euros, pero el coste escala rápidamente: una «limpieza» puede rondar los 750 euros y una iniciación completa superar los 5.000. En el plano ritual, describe ceremonias secretas donde el sacrificio animal ocupa un lugar central.

Impacto sanitario

Pero la presidenta de la asociación sitúa la mayor gravedad en el ámbito humano. Denuncia que en determinadas «limpiezas» se obliga a las víctimas a desnudarse para pasarles hierbas o incluso arrancarles la ropa, situaciones que, afirma, pueden derivar en agresiones sexuales, incluso contra menores. También menciona casos reales que han llegado a juicio por profanación de restos humanos para ser utilizados en rituales específicos.

El impacto alcanza además a la salud pública. Relata fallecimientos de personas que abandonaron tratamientos médicos como la quimioterapia tras seguir las indicaciones de santeros, además del uso de drogas, lo que puede generar secuelas psiquiátricas graves que requieren tratamiento especializado.