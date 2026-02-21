Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026Asesinato en TenerifeAiram La PalmaCementerios Las PalmasAntonio OrtegaAtraco en Gran Canaria
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez pide revisar los casos que no estén contemplados en la recién aprobada ley de amnistía para presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  2. Así cambiará el tiempo en Canarias esta tarde: viento fuerte y nubosidad en el norte
  3. Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
  4. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  5. El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
  6. Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
  7. El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet
  8. Jacob Lorenzo emociona a Canarias junto a su hijo disfrazado de hada en el Carnaval de Tenerife

EEUU captura a Maduro, en directo | EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La Guardia Civil lo confirma: este descuido al volante puede salir muy caro a los conductores canarios

La Guardia Civil lo confirma: este descuido al volante puede salir muy caro a los conductores canarios

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

La Aemet advierte de una masa de aire cálido con calima en Canarias en los próximos días: empeora la visibilidad y suben los termómetros

La Aemet advierte de una masa de aire cálido con calima en Canarias en los próximos días: empeora la visibilidad y suben los termómetros

Canarias quiere que el primer parque eólico marino de España genere un beneficio social elevado

Canarias quiere que el primer parque eólico marino de España genere un beneficio social elevado

Tenerife centra la mayoría de casos del brote de intoxicación por leche de fórmula en Canarias

Tenerife centra la mayoría de casos del brote de intoxicación por leche de fórmula en Canarias

El Estado justifica el retraso de los traslados por la "tardanza" de Canarias en enviar los expedientes

El Estado justifica el retraso de los traslados por la "tardanza" de Canarias en enviar los expedientes

Canarias no logra cubrir su déficit de personal público

Tracking Pixel Contents