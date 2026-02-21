¿Qué es la identidad ‘therian’ y por qué no se considera un trastorno? La explicación de un psicólogo en Canarias

La identidad ‘therian’ ha comenzado a ganar visibilidad en redes sociales y espacios juveniles, generando dudas entre familias, docentes y profesionales. ¿Se trata de un trastorno psicológico? ¿Es una moda pasajera? ¿Tiene riesgos para la salud mental?

El profesor de Psicología de la Universidad Europea de Canarias, Óliver Serrano, lo tiene claro: no estamos ante un diagnóstico clínico ni un problema psiquiátrico, sino ante una forma de identificación que suele aparecer en la adolescencia, una etapa marcada por la exploración personal y la búsqueda de pertenencia.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el especialista subraya que la etiqueta ‘therian’ es utilizada por quienes desean explicar cómo se sienten o cómo interpretan su identidad, pero no figura como trastorno en manuales diagnósticos oficiales.

Adolescencia e identidad: una etapa de exploración

La adolescencia es el periodo en el que se construye la identidad personal. Es una fase de prueba y error, de experimentación con estilos, ideas, valores y pertenencias grupales.

El psicólogo compara el fenómeno ‘therian’ con lo que décadas atrás sucedía con las tribus urbanas: jóvenes que se identificaban como ‘punk’, ‘heavy’ o ‘rocker’. Aquellas estéticas y estilos también eran, en muchos casos, formas de expresar una identidad en construcción.

En este sentido, la identidad ‘therian’ puede entenderse como un “juego de identificación”, una manera simbólica de explorar quién se es y cómo se quiere ser percibido.