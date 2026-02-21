Malavillosa crece

Son unos peleones. A pesar de su mirada amplia les cuesta dar con un hueco, pero eso no les impide continuar con el empuje. Hablo de la marca Malavillosa, primero una idea de club amplia y diferente. «En nuestro caso, el reto no va ligado a un estilo musical concreto -nuestra visión es bastante ecléctica-, sino a una filosofía. Tenemos unos valores y una forma de entender la cultura de club en los que no siempre es fácil sentirse cómodo. No buscamos solo sonar, sino que se entienda nuestra propuesta para poder aportar nuestro granito de arena a la escena local», aporta Pedrosa, productor y DJ, uno de los responsables del proyecto junto con Rafa Ribeiro, Sam Am, Delnü y Latuag.

En su parte de fiestas se toman un respiro («Malavillosa viene de un entretiempo necesario para tomar aire fresco y ganar fuerza desde un perfil más bajo») pero extiende sus redes. La parte de club continuará en breve; en marzo arranca la tercera temporada de su espacio en Radio Relativa y ahora estrenan sello. «Nuestra intención es dar vida y amor a estas tres ramas, sumando propuestas nuevas y fortaleciendo el colectivo próximamente», detalla Pedrosa.

La causa de que estén aquí es el nuevo recopilatorio Malavillosa VV.AA 001: Pedrosa lo detalla: «Malavillosa Label surge de la evolución natural de las inquietudes de Sam Am y mías. Creemos profundamente en el talento canario, que siempre ha estado ahí, y queremos construir un archivo -tanto digital como físico- que documente el sonido de nuestra escena. El objetivo es dar a los artistas de las Islas la visibilidad y el enclave musical que merecen. Para celebrar el nacimiento del sello en este primer lanzamiento, vamos a sacar una tirada limitada en casete», además de la presencia habitual en plataformas.

El proceso de selección de temas no fue excesivamente complicado: «Todo sucedió de forma orgánica. Al mirar hacia los artistas que han pasado por nuestras fiestas, el recopilatorio se armó casi solo en nuestras cabezas. Es una extensión natural de lo que ya ocurría en la pista». Esta compilación es un arranque de lo que viene: «A partir de ahora, el sello mantendrá dos líneas: publicaremos EP cada dos meses y lanzaremos dos recopilatorios (Various Artists) al año».

Y todo desemboca en la esperada fiesta de presentación, el próximo 7 de marzo en Miama Club (avenida de Anaga, Santa Cruz de Tenerife). «Será el momento de llevar el sonido del label al formato físico y compartirlo con la gente que nos ha apoyado. Además, montaremos un pequeño pop-up donde se podrá conseguir la edición en casete del recopilatorio y las camisetas del sello», remata Pedrosa.